В Бурятии за 12 млн рублей обновят музей на Байкале

Проект из Бурятии стал победителем грантового конкурса Президентского фонда природы. Благодаря этому в Баргузинском заповеднике появится современный музейно-просветительский центр на базе существующего Музея Природы. На реализацию своей идеи команда «Заповедного Подлеморья» получит более 12 миллионов рублей.

Музей в 1953 году открыл известный байкаловед и сотрудник заповедника Олег Гусев. Небольшая экспозиция, расположенная в здании научного отдела, знакомила посетителей с историей заповедника, спасением баргузинского соболя, богатством флоры и фауны. Здесь хранились уникальные коллекции минералов, гербариев, птиц и насекомых, а также ценный фотоархив. В 2023 году музей закрыли на реконструкцию: здание нуждалось в ремонте, а экспозиция за десятилетия успела устареть.

Теперь предстоит полная перезагрузка пространства. В основу обновленной концепции легла история заповедного человека. Главными героями станут учёные, инспекторы, исследователи – люди, которые в суровых условиях десятилетиями сохраняли природу Байкала. Через их судьбы посетители смогут увидеть, как создавался заповедник и формировалась система охраны озера. Это будет не музей «под стеклом», а живое, современное пространство с тактильными экспонатами и интерактивными элементами, где историю можно не только узнать, но и почувствовать.

«Новый центр станет точкой притяжения для гостей полевой базы «Давша» Баргузинского заповедника и одновременно будет инструментом защиты природы: он позволит снизить нагрузку на уязвимые экосистемы заповедника, сохранить уникальные архивы и создать площадку для подготовки будущих специалистов заповедного дела. Победа проекта – особенный подарок к 110-летию Баргузинского заповедника, которое мы будет отмечать в 2027 году. Это не просто обновление музея – это вклад в сохранение Байкала и в людей, которые посвятили и посвящают ему свою жизнь!», - прокомментировали в учреждении.