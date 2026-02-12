Общество 12.02.2026 в 14:14

Застройщиков Бурятии спасут расширением условий льготной семейной ипотеки

Многодетным семьям спишут 450 тысяч рублей по кредиту
Текст: Иван Иванов
Застройщиков Бурятии спасут расширением условий льготной семейной ипотеки
Фото: архив «Номер один»
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть возможность предоставления субсидии в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита или займа семьям, в которых рождается четвертый ребенок. Кроме того, были даны поручения по разработке механизмов льготной аренды жилья, предназначенных для улучшения жилищных условий семей, которые на данный момент не имеют собственного жилья. 

Также планируется увеличить объемы финансовой помощи беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, путем перераспределения средств, выделяемых в рамках родовых сертификатов. 

Эти инициативы направлены на комплексную поддержку застройщиков и многодетных семей и являются частью государственной стратегии по стимулированию рождаемости в стране. Особое внимание уделяется ипотечным программам, включая возможность их трансформации и распространения на регионы, такие как Бурятия, для более эффективного решения жилищных вопросов семей.
жилье ипотека

