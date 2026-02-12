В Бурятии отремонтируют семь важных мостов

В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Бурятии отремонтируют семь мостов, сообщили в республиканском Минтрансе. Пять из них расположены на региональных трассах, и два — на местных дорогах. На их ремонт из федерального и регионального бюджетов направят около 400 млн рублей. Работы по всем объектам планируется завершить в 2026 году.«Обновление транспортной инфраструктуры в республике – одна из важнейших задач. Только в этом году мы отремонтируем 47 объектов на сумму 7,9 млрд рублей. Решение о включении дорог и мостов в программу ремонта принимается на основе комплексного анализа», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.Как уточнили в Минтрансе, речь идет о ремонте следующих объектов:- мост через реку Холой на 356-м км региональной дороги Улан-Удэ - Романовка – Чита в Еравнинском районе;- мост через лог Афонин Калтус на 29-м км дороги Турунтаево - Острог - Покровка – Шергино в Прибайкальском районе;- мост через реку Улекчин на 204-м км дороги Гусиноозерск - Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией в Закаменском районе;- мосты через реку Шанталык в Баргузинском районе и через реку Улгана в Курумканском районе.Кроме того, продолжится ремонт мостов через реку Хаим в Прибайкальском районе и в селе Бичура через реку Бичурка на дороге Мухоршибирь – Бичура - Кяхта.«Капитальный ремонт мостов — это важный вклад в повышение уровня безопасности и качества дорожной инфраструктуры. И благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» мы можем качественно улучшить ключевые транспортные артерии», - подчеркнула значимость предстоящих работ врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.Напомним, в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в республике отремонтировали 21 мост.