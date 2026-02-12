Общество 12.02.2026 в 15:19

«Смеялся и говорил, что это деньги мошенников»

В Новосибирске маршрутчик отказался вернуть пассажирке 18 тысяч рублей, переведенные по ошибке
Текст: КП-Новосибирск
Фото: КП-Новосибирск
Пассажирка Оксана (имя изменено) ехала после работы из Новосибирска в Краснообск на маршрутке, оплатила проезд переводом водителю. Когда уже добралась до дома, стала разбираться с еще одним платежом — арендой за квартиру. И тут случилась путаница.

- Я стала набирать имя и отчество моего арендодателя, быстро перевела 18,7 тысяч рублей. А потом заглянула в историю и увидела, что случайно отправила деньги водителю маршрутки, которому переводила деньги за проезд. Я стала звонить водителю, тот отказался вернуть деньги. Смеялся в трубку: «Это деньги мошенников, я их не верну», — рассказала КП-Новосибирск Оксана.

Женщина была в отчаянии — у нее двое детей, лишних денег заплатить за аренду не было. Оксана пошла в отделение полиции №3 в Краснообске и написала заявление.

- Следователь при мне стал звонить сначала перевозчику, потом позвонил водителю. Он поговорил с ним, и мне тут же вернули деньги, но осадочек остался. Водитель написал мне смс: «Сегодня к вам вернутся деньги, ну конечно, если они ваши. Но а меня все-таки попрошу обходить стороной в виду вашей невоспитанности и необразованности». Я бы сказала, что воспитанный человек не возьмет чужое, а найденное — вернет, — рассказала Оксана.

Водитель маршрутки уверяет, что не хотел брать чужие деньги. Он опасался делать обратный перевод и стать жертвой мошенников.

- Неожиданно мне поступил крупный платеж на карту. Карта, с которой был сделан перевод, была оформлена на другое имя. Звонила она с номера другого человека и требовала вернуть деньги, все это было похоже на мошенническую схему. Я отказался вернуть деньги, обратился в службу безопасности банка. Они провели проверку, подтвердили, что Оксана настоящая. Сотрудница банка меня выслушала и прислала мне ссылку. С ее помощью этот платеж вернулся туда, откуда он пришел, — рассказал водитель маршрутки. — Из полиции мне звонили, я напишу объяснение. Не думаю, что совершил какое-то правонарушение.

Водитель считает, что конфликт исчерпан, но Оксана считает иначе.

- Заявление в полицию от женщины поступало, оно зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Денежные средства возвращены женщине, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Смеялся и говорил, что это деньги мошенников»
12.02.2026 в 15:19
