Мачеха в Бурятии обокрала своего пасынка

В Кижингинском районе Бурятии в полицию обратился местный житель с заявлением о списании более 16 тысяч рублей с его банковской карты. По словам мужчины, траты на такие суммы он не осуществлял, поэтому просил разобраться.

Что на карте недостаточно средств он узнал, когда находился на кассе в магазине для оплаты покупок. Мужчина обратился в банк и выяснил, что деньги были списаны без его ведома.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения в торговых залах, полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее неоднократно судимая за имущественные преступления мачеха потерпевшего.

- Женщина дала признательные показания, пояснив, что тайно взяла банковскую карту пасынка, несколько раз расплачивалась ею в магазинах, после чего вернула ее на место, рассчитывая, что он не заметит. Возместить причинённый ущерб подозреваемая пообещала после устройства на работу. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

Фото: Номер один