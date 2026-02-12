Сирота из Бурятии пожаловалась Бастрыкину на некачественное жилье

Сирота из Джидинского района Бурятии пожаловалась главному следователю России Александру Бастрыкину. Женщина обратилась в его приемную в социальной сети «ВКонтакте», сообщив о нарушении жилищных прав ее семьи.

В 2017 году сельчанку обеспечили жильем в новостройке на улице Радужной в Петропавловке. Позднее в квартире начали вскрываться значительные дефекты: из-за промерзания трубопровода происходит отключение водоснабжения. Также неисправна электрическая проводка, в связи с чем систематически возникают короткие замыкания.

Женщина, воспитывающая двоих детей, вынуждена ютиться у родственников. Как отметили в Информационном центре СК России, обращения в компетентные органы результатов не принесли. В Следкоме Бурятии по данному факту возбудили уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Евгения Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль», - отметили в центральном аппарате ведомства.