Житель Бурятии украл 80 метров кабеля с крыши жилого дома

Инженер одной из организаций Кабанского района Бурятии обратился в полицию с заявлением о краже 80 метров медного кабеля, исчезнувшего с чердака жилого дома в микрорайоне Березовый. Ущерб он оценил в 27 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали 25-летнего жителя поселка Селенгинск, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

- Молодой человек проник в подъезд жилого дома, поднялся на четвертый этаж, где обнаружил открытый вход на чердак. Там он нашёл медный кабель, отрезал его, а затем сжёг изоляцию для извлечения металла. Затем похищенное имущество он продал в пункт приема металлолома, - рассказали в полиции республики.

Ущерб организации он уже полностью возместил.

В отношении задержанного дознавателем возбуждено уголовное дело.

