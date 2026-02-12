Житель Улан-Удэ засудил пиццерию за отказ в приеме на работу

Весной минувшего года горожанин по направлению от Центра занятости населения пришел устраиваться на работу в пиццерию на должность универсального работника. Однако его не взяли, так как он не подходил по деловым качествам.

Тогда обиженный мужчина обратился в суд. Суд установил, что истцу было выдано направление на работу пиццерию на должность кухонного рабочего (универсального работника). В этот же день горожанин пошел в пиццерию, но по результатам собеседования ему отказали в приеме на работу. По причине того, что он не согласился с тем, что должен убирать рабочее место.

При этом суд установил, что собеседование проводила управляющая, в должностные обязанности которой не входили полномочия по подбору персонала и проведению собеседований с соискателями на вакантные должности. Отказывать в приеме на работу она также не имела права.

После жалобы мужчины его повторно позвали на собеседование. Однако и во второй раз ему отказали в приеме на работу.

Тогда улан-удэнец попросил суд признать отказ в приеме на работу дискриминирующим и незаконным, обязать пиццерию взять его на работу, выплатить ему зарплату, а также взыскать компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб. Горожанин указал в иске, что испытал чувство унижения и несправедливости, а также претерпел моральные страдания.

Суд признал оспариваемый отказ в приеме на работу незаконным и в соответствии со ст. ст. 150, 151, 1068 ГК РФ, ст. 237 ТК РФ, находя установленным факт нарушения трудовых прав истца, взыскал в пользу горожанина компенсацию морального вреда.

Также суд установил, что фактически соискатель не соответствовал квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности, а признаки дискриминации при отказе в приеме на работу не были установлены.

«У ответчика имелись основания для отказа истцу в приеме на работу, которые основаны исключительно на деловых качествах соискателя. В связи с чем, оснований для возложения на ответчика обязанности по приему истца на работу, равно как выплате истцу заработной платы за время вынужденного прогула, суд не установил», - следует из материалов дела.



Фото: ru.freepik.com