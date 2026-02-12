Общество 12.02.2026 в 17:22

Житель Улан-Удэ засудил пиццерию за отказ в приеме на работу

Мужчина на собеседовании не смог проявить деловые качества кухонного работника

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ засудил пиццерию за отказ в приеме на работу

Весной минувшего года горожанин по направлению от Центра занятости населения пришел устраиваться на работу в пиццерию на должность универсального работника. Однако его не взяли, так как он не подходил по деловым качествам.

Тогда обиженный мужчина обратился в суд. Суд установил, что истцу было выдано направление на работу пиццерию на должность кухонного рабочего (универсального работника). В этот же день горожанин пошел в пиццерию, но по результатам собеседования ему отказали в приеме на работу. По причине того, что он не согласился с тем, что должен убирать рабочее место.

При этом суд установил, что собеседование проводила управляющая, в должностные обязанности которой не входили полномочия по подбору персонала и проведению собеседований с соискателями на вакантные должности. Отказывать в приеме на работу она также не имела права.

После жалобы мужчины его повторно позвали на собеседование. Однако и во второй раз ему отказали в приеме на работу.

Тогда улан-удэнец попросил суд признать отказ в приеме на работу дискриминирующим и незаконным, обязать пиццерию взять его на работу, выплатить ему зарплату, а также взыскать компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб. Горожанин указал в иске, что испытал чувство унижения и несправедливости, а также претерпел моральные страдания.

Суд признал оспариваемый отказ в приеме на работу незаконным и в соответствии со ст. ст. 150, 151, 1068 ГК РФ, ст. 237 ТК РФ, находя установленным факт нарушения трудовых прав истца, взыскал в пользу горожанина компенсацию морального вреда.

Также суд установил, что фактически соискатель не соответствовал квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности, а признаки дискриминации при отказе в приеме на работу не были установлены.

«У ответчика имелись основания для отказа истцу в приеме на работу, которые основаны исключительно на деловых качествах соискателя. В связи с чем, оснований для возложения на ответчика обязанности по приему истца на работу, равно как выплате истцу заработной платы за время вынужденного прогула, суд не установил», - следует из материалов дела.

 
Фото: ru.freepik.com

Теги
суд пиццерия вакансии

Все новости

В Бурятии сотрудница патологоанатомического бюро передала авто на нужды СВО
12.02.2026 в 17:45
Житель Улан-Удэ засудил пиццерию за отказ в приеме на работу
12.02.2026 в 17:22
Гимназию №14 в Улан-Удэ в этом году ждет капитальный ремонт
12.02.2026 в 17:21
Бурятия примет международный форум «Создано на Дальнем Востоке»
12.02.2026 в 17:09
Жительница Улан-Удэ, заколовшая мужа-тирана, отделалась условкой
12.02.2026 в 16:25
Сирота из Бурятии пожаловалась Бастрыкину на некачественное жилье
12.02.2026 в 16:23
Житель Бурятии украл 80 метров кабеля с крыши жилого дома
12.02.2026 в 16:21
В Бурятии руководителя лесхоза заподозрили в подлоге
12.02.2026 в 16:00
Мачеха в Бурятии обокрала своего пасынка
12.02.2026 в 15:20
«Смеялся и говорил, что это деньги мошенников»
12.02.2026 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Бурятии сотрудница патологоанатомического бюро передала авто на нужды СВО
Щедрость проявила сестра-хозяйка
12.02.2026 в 17:45
Гимназию №14 в Улан-Удэ в этом году ждет капитальный ремонт
Он продлится с 1 июля до конца декабря
12.02.2026 в 17:21
Сирота из Бурятии пожаловалась Бастрыкину на некачественное жилье
Матери двоих детей приходится ютиться у родственников
12.02.2026 в 16:23
Житель Бурятии украл 80 метров кабеля с крыши жилого дома
Ущерб составил более 27 тысяч рублей

12.02.2026 в 16:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru