На севере Бурятии на льду Байкала образовалась огромная трещина

На севере Бурятии на льду Байкала образовалась трещина с множественными разломами, которая паутиной расходится в разные стороны – как вдоль берега, так и вглубь озера.

Очевидец запечатлел опасный участок с судна на воздушной подушке, ориентировочно в 14 километрах от села Байкальское.

«Эта трещина по километражу захватила и береговую линию между городом и вдоль всего Нижнеангарска», - отметил мужчина.