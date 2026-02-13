Сенатор от Бурятии посетила Центр восточной медицины

Главный врач учреждения Елена Бартанова рассказала о применении интегративного подхода к лечению пациентов, а также о перспективах участия центра в республиканском проекте по лекарственному растениеводству. Особое внимание было уделено вопросу правового статуса понятия «Традиционная медицина Бурятии» на федеральном уровне.





«Центр восточной медицины имеет многолетний опыт применения средств и методов традиционной медицины. Например, это фитосборы на основе многолетних исследований бурятских ученых. Министерство здравоохранения РБ поставило перед нами задачу научного обоснования эффективности уникальных практик из арсенала традиционной восточной медицины. И эту работу мы выполняем в коллаборации с учеными Бурятии, Томска, Москвы», - сообщила Елена Бартанова.





Клинический лечебно-реабилитационный центр «Центр восточной медицины» в Улан-Удэ, который специализируется на лечении и реабилитации методами традиционной медицины в сочетании с достижениями современной медицинской системы, посетила с рабочим визитом член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Бурятии Альбина Кириллова.«Работа наших врачей очень востребована пациентами и, особенно, участниками специальной военной операции. Важно, что уже в этом году на базе нашего ЦВМ открывается Центр протезирования по самым современным стандартам для жителей России», - отметил заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия Валерий Амагыров.

В Улан-Удэ создадут центр реабилитации для бойцов СВО. Подписано соглашение с Ростехом



1 декабря в Совете Федерации глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подписали трёхстороннее соглашение о создании современного реабилитационного центра для бойцов, которые получили тяжёлые ранения и нуждаются в высокотехнологичном протезировании.

Вопрос о правовом статусе традиционной бурятской медицины критически важен для дальнейшего развития этой отрасли в целом по стране. И визит сенатора Совета Федерации, члена высшего законодательного органа страны, придаст этому вопросу необходимый импульс.





Важной частью работы сенатора в ЦВМ стало общение с участниками СВО, проходящими реабилитацию в центре. Работа персонала центра была оценена как положительная и, главное, как весьма востребованная.





«Традиционная медицина становится фактором социально-экономического развития республики. Приносит пользу гражданам не только нашей республики, но и всей России», - подчеркнул основатель ЦВМ, заместитель главного врача по научной деятельности Баир Бальжиров.«Отрадно, что Центр восточной медицины активно развивается и работает в тесном контакте со всеми научными организациями республики – открыт научно-производственный отдел для развития уникальных методик лечения нашей бурятской традиционной медицины», - сказала Альбина Кириллова.Фото: предоставлено Центром восточной медицины