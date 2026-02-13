Обслуживать север Бурятии будет «ИрАэро»

Жители Северо-Байкальского района Бурятии снова поинтересовались, когда появится информация по субсидированным билетам по авиарейсу «Нижнеангарск – Улан Удэ». Люди задали вопрос в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7».

В Минтрансе республики ответили, что конкурс на определение авиаперевозчика завершен. По итогам отбора выполнять субсидируемые рейсы по направлениям «Улан-Удэ – Нижнеангарск» и «Улан-Удэ – Таксимо» будет авиакомпания «ИрАэро».

«В настоящее время проводится этап заключения соглашения с перевозчиком на выполнение данных рейсов», - заключили в профильном министерстве.

Ранее «Номер один» сообщал, что конкурсы проходили не раз, однако перевозчиков признавали несостоявшимися.