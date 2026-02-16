В Улан-Удэ врачи спасли женщину с четырьмя аневризмами головного мозга

В Улан-Удэ нейрохирурги Республиканской клинической больницы спасли 43-летнюю женщину с четырьмя аневризмами головного мозга. Это патологическое выпячивание или «мешочек» на стенке артерии внутри черепа, возникающий из-за ее истончения и ослабления. Сосуд становится хрупким, увеличивается в размерах и может разорваться, вызывая кровоизлияние в мозг, опасное для жизни.

Пациентка поступила в РКБ 11 декабря 2025 года в критическом состоянии. В тот же день медики провели эндоваскулярное вмешательство – эмболизацию разорвавшейся аневризмы (без трепанации черепа).

17 декабря разорвалась вторая аневризма. Женщина потеряла сознание и ее экстренно перевели в отделение реанимации, а затем – в операционную. Здесь уже понадобилась трепанация. К счастью, операция прошла успешно, и пациентка пришла в себя. 30 декабря нейрохирурги разобрались с двумя оставшимися аневризмами, установив клипсы. Этот комплекс мер позволил полностью устранить угрозу кровоизлияний. Женщина покинула отделение 3 января 2026 года.

«Случай уникален тем, что впервые в нашей практике нам удалось выключить из кровотока четыре аневризмы в рамках одной госпитализации. Основные факторы развития аневризм – неконтролируемое артериальное давление, курение, а также чаще болеют женщины. Аневризмы коварны и протекают бессимптомно до момента разрыва, что может привести к летальному исходу, причем 17 % из них умирают на месте, не доезжая до больниц», - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением РКБ им. Н.А. Семашко Василий Хунданов.