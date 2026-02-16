Жительница села Бурятии отметила 100-летний юбилей

В минувшее воскресенье 100-летний юбилей отметила участник Великой Отечественной войны Цындэ Жалсановна Цыренова. Она родилась 15 февраля 1926 года в с. Загустай Селенгинского района Бурятии.

С началом Великой Отечественной войны, оставив школу, она пошла работать в колхоз им. Сталина. Работала на заготовке кормов, доила коров на ферме. Осенью 1943 года добровольной вступила в ряды Красной Армии и служила в 457-м авиаполку в должности механика, обслуживая боевые самолеты Забайкальского фронта. Спустя три года была демобилизована.

- В 1962 году переехала в Улан-Удэ. Работала в военкомате Советского района, а затем в ВСТИ. В 1982 году вышла на пенсию. Цындэ Жалсановна награждена орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Японией». В Улан-Удэ рядом с ней две внучки и три правнука. Желаем нашему уважаемому ветерану крепкого здоровья и еще многих лет жизни, - рассказали в минсоцзащиты республики.

Фото: минсоцзащиты РБ