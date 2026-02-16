В Улан-Удэ планируют изготовить четыре чучела для языческого праздника

В день празднования Масленицы и проводов зимы в четырех главных парках Улан-Удэ состоится традиционный языческий огненный обряд. Он дополнит атмосферу веселого праздника, который встречает весну.

22 февраля в 15:30 в парках начнется шествие к месту сожжения. И через 15 минут чучела подожгут. Сейчас чучела пока еще не изготовлены. Их делают в Домах культуры - ведь это тоже часть культуры. Процесс проходит по всем канонам.

В итоге получаются чучела высотой более двух метров, набитые сеном, но не имеющие лиц. Сожжение проводится в указанное время не просто так. Надо сжечь до начала службы в церкви, которая начинается в 16 часов.

Отметим, что в Улан-Удэ есть люди, которые делают у себя дома свои маленькие чучела Масленицы, приносят в парки к местам сожжениям больших муниципальных чучел и оставляют. Муниципалы вместе со своими основными изделиями сжигают и маленькие. Напомним, что данный обряд сожжения чучел имеет магическую подоплеку – считается, что вместе с ним сгорает все накопившееся плохое.

