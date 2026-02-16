Общество 16.02.2026 в 12:18

Ветераны СВО в Бурятии дают все больше уроков для подрастающего поколения

Это стало обязательной частью в работе учреждений образования
Текст: Петр Санжиев
Ветераны СВО в Бурятии дают все больше уроков для подрастающего поколения
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии перешли к привлечению участников специальной военной операции к работе с детьми на системной основе. «Уроки мужества» являются обязательным элементом календарных планов образовательных организаций по патриотическому воспитанию.

«Эти календарные планы идут у нас с самого раннего возраста, с детского садика, и до колледжей, вузов и предприятий, в конечном итоге. Мы везде проводим соответствующие мероприятия в рамках проекта «С чего начинается Родина», - говорит министр образования Бурятии Валерий Поздняков.

В ноябре прошлого года в школе № 35 города Улан-Удэ прошел «Урок мужества» с участием представителей «Боевого братства». В январе текущего года на базе колледжа традиционных искусств и ремесел народов Забайкалья в Иволгинский районе такой урок провели участники программы «Патриоты Бурятии».

«Живое слово ветерана, его личный пример ничем заменить нельзя, это самый важный воспитательный инструмент, который на сегодняшний день существует. Наша задача, как министерства образования и науки Республики Бурятия, вооружить ветеранов методикой – каким образом проводить эти уроки, какими словами говорить, как это все преподносить и так далее», - отмечает Валерий Поздняков.

Теги
уроки мужества школа

