Работа с «нефтяной линзой» в Улан-Удэ выходит на новый этап

«Нефтяная линза» в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ, существующая уже не одно десятилетие, до сих пор не ликвидирована. Однако, несмотря на информационное затишье вокруг вредоносного объекта, республика по-прежнему ставит цель избавиться от него. Очередной шаг в этом направлении - включить «нефтяную линзу» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС), существующий в России.В рамках действующего законодательства Минприроды Бурятии в 2024 году провело работу по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС). Материалы направлены в Росприроднадзор.Как отметила министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Наталья Тумуреева в прошлом году, согласно Распоряжению Росприроднадзора от 01.07.2024 № 28-р, утвердившему график обследования и оценки объекта накопленного вреда, прошли подготовительные работы.Самое главное - обследование и оценка объекта, включая оценку воздействия объекта на жизнь и здоровье граждан. Это обследование завершилось осенью прошлого года. Росприроднадзор и Роспотребнадзор передали полученные результаты в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.- На основе этих сведений будет произведено включение объекта в ГРОНВОС. По состоянию на 15.01.2026 в реестре отсутствует «нефтяная линза» в мкр. Стеклозавод. После включения объекта в ГРОНВОС будут запрошены результаты обследования и оценки для дальнейшей разработки проектной документации для ликвидации объекта накопленного вреда, - сообщила «Номер один» Наталья Тумуреева.«Нефтяная линза» является одной из самых «долгоиграющих» экологических проблем Улан-Удэ и Бурятии. Скопление нефтепродуктов в глубинах стеклозаводских почв берет свое начало во времена СССР, когда на экологию не обращали большого внимания. Естественного месторождения жидких углеводородов там, конечно, нет.В советское время источниками утечки были, видимо, нефтебазы Министерства обороны СССР и Госкомнефтепродукта, что находились в 500 метрах от берега Селенги. Нефтебазы действовали долго. Зона разгрузки нефтепродуктов по береговой линии составляла более километра. По расчетам, в Селенге оказывалось как минимум 15 тонн нефтепродуктов в год.Загрязнение началось во времена Сталина, с 1930-х годов. Существовал даже подземный трубопровод для подачи топлива с нефтебаз на суда, баржи, стоявшие на Селенге.Следы нефтепродуктов на реке Селенге привлекли внимание властей в 1970-х годах. Возникло волнующее предположение, что это проявилось месторождение нефти. Однако приехавшая специальная нефтепоисковая команда определила, что нефтепродукты просачиваются из очага подземного загрязнения. Увидев, что нефтяных богатств нет, на все махнули рукой. Десятилетиями за ликвидацию рукотворной «линзы» никто не брался.Но затем государство провело тендер и определило подрядчика, который в рамках госконтракта кое-что откачал. Тогда гремели споры, суды, но откачку провели.Ожидалось, что «линзу» ликвидируют в 2019 году. Но оказалось, что в подпочвенные горизонты натекают новые нефтепродукты. Возникли сомнения, насколько эффективной оказалась откачка. Конечно, эффект был, ведь немало нефтепродуктов откачали, не дав попасть в Селенгу. Но эффект оказался временным из-за новых поступлений. Сегодня стоит задача борьбы с ними. В настоящее время трудно сказать, когда экологическая беда будет окончательно побеждена. Но включение в ГРОНВОС откроет новые перспективы.