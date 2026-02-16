Общество 16.02.2026 в 12:32

«Некоторые крутили у виска, говорили, зачем мне это надо»

Сибирячка спасает мужа, три года находящегося в псевдокоме
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Некоторые крутили у виска, говорили, зачем мне это надо»
Фото: предоставлено Еленой Бажиковой
53-летняя Елена Бажикова всю жизнь проработала парикмахером, ее муж — 50-летний Андрей — мастером на СТО. 23 года назад они познакомились и поженились в Горно-Алтайске, вырастили троих детей, а в июле 2023 года случилась беда:

- Известно, что в тот день к мужу приехала машина на срочный ремонт, он залез в яму, стал смотреть машину. Вылез с сильным головокружением, и его сразу увезли в больницу. Врачи потом поставят диагноз — Андрея разбил ишемический инсульт, он оказался в реанимации на ИВЛ. Я все бросила и ухаживала за ним. В реанимации мне потом сказали, что муж по всем прогнозам не должен был выжить, — рассказала КП-Новосибирск Елена Бажикова.

После месяца в больнице Елена забрала супруга домой, купила необходимые лекарства и аппараты. Семью поддержали родные и друзья, коллеги с работы помогали выносить его на носилках, чтобы отвезти в больницу. Через 7 месяцев реабилитации Андрей уже снова сидел и заново учился говорить, но семью ужал новый удар.

- В феврале 2024 года, через два дня после реабилитации, у Андрея закружилась голова. Он лег, и у меня на глазах его разбил второй инсульт, я вызвала скорую, держала его в сознании. Муж снова попал в реанимацию, полгода он лежал в отделении. У него случился инсульт стволовой части мозга, Андрей дышал и питался через трубки. Каждый день я была с ним, проводя в реанимации по 6 часов, — вспоминает Елена.

Врачи поставили страшный диагноз: «cиндром замкнутого тела» (или псевдокома). По словам медиков, пациент полностью парализован: не может сам дышать, двигаться, говорить и есть. При этом человек остается в сознании: все видит, слышит и помнит, но буквально заперт в собственном теле.

- Мне отдали мужа с временными трубками, сказали — ему осталось две недели, не больше, но медики ошиблись. Мы вместе посмотрели фильм «Скафандр и бабочка» и многое поняли, стали учиться. Мы начали общаться глазами. Если чего-то не понимаю, то задаю вопрос, он моргает в ответ: один раз — да, два раза — нет. Потом перебираем буквы и составляем слова. Он все помнит — где какая вещь у него на работе лежала, кому написать и позвонить.

Елена научилась всему сама: менять зонд и памперсы. Вместе с 50-летним мужем прошли все стадии: от страха и гнева до принятия. Искали возможности для лечения, в Китае им предлагали экспериментальную операцию: стволовые клетки вживляют в мозг через рот, затем 100 дней реабилитации. Цена лечения — от 5 миллионов рублей, но супруги уже продали все имущество, кроме квартиры, и оплатить такую сумму не смогли.

- Некоторые крутили пальцем у виска, мол «зачем тебе это, найми сиделку». Я попросила: «Ребят, больше мне так не говорите. Наверное, я не из тех людей, кто оставит мужа с сиделкой, пойдет работать, чтобы отдавать потом все деньги сиделке. Я люблю его и не могу иначе», — говорит Елена.

Сибирячка объявила сбор средств на реабилитацию в новосибирском санатории «Парус»: цена лечения — миллион рублей. Родные, знакомые и неравнодушные люди помогли собрать половину суммы.

- Есть маленький шанс для Андрея пересесть в инвалидное креcло, и я молюсь, чтобы случилось чудо!

Все новости

В столице Монголии откроют все частные парковки для общего доступа в праздники Нового года
16.02.2026 в 14:03
В Бурятии стартовал первый этап реконструкции Нюгуйского моста
16.02.2026 в 14:01
В столовой организовали майнинг-ферму
16.02.2026 в 13:51
Спортсменка из Бурятии пробилась на первенство Европы по тхэквондо ИТФ
16.02.2026 в 13:32
В Улан-Удэ представят картины о легендарной стране у Байкала Баргуджин Токум
16.02.2026 в 13:08
В Бурятии избавятся от вандальных надписей и граффити, уродующих скалы
16.02.2026 в 12:52
Эндокринологическая служба Бурятии вошла в десятку лучших в России
16.02.2026 в 12:34
«Некоторые крутили у виска, говорили, зачем мне это надо»
16.02.2026 в 12:32
Работа с «нефтяной линзой» в Улан-Удэ выходит на новый этап
16.02.2026 в 12:18
Ветераны СВО в Бурятии дают все больше уроков для подрастающего поколения
16.02.2026 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В столице Монголии откроют все частные парковки для общего доступа в праздники Нового года
Инициативу уже поддержало множество горожан и организаций
16.02.2026 в 14:03
В Бурятии стартовал первый этап реконструкции Нюгуйского моста
Капремонт будет проходить до декабря 2026 года
16.02.2026 в 14:01
В столовой организовали майнинг-ферму
Предпринимательница в Иркутской области отделалась за электрические «биточки» небольшим штрафом
16.02.2026 в 13:51
В Бурятии избавятся от вандальных надписей и граффити, уродующих скалы
Очисткой займется команда АНО «Сила Байкала»
16.02.2026 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru