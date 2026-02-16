В столовой организовали майнинг-ферму

Предпринимательница из Усолья-Сибирского э была оштрафована за организацию майнинг-фермы в помещении столовой. Инцидент, в ходе которого был причинен имущественный ущерб ПАО «Иркутскэнергосбыт», рассматривался мировым судом в период с декабря 2025 по январь 2026 года.Нарушение было выявлено в конце октября в результате совместного рейда сотрудников полиции и энергетиков. При осмотре помещения, расположенного по адресу: улица Крупская, дом 60, были обнаружены и изъяты семь устройств для майнинга криптовалюты («асиков»).Владелица столовой использовала обнаруженное оборудование, потребляя электроэнергию в обход установленного счетчика. Сумма ущерба, причиненного ресурсоснабжающей организации, составила 260 тысяч рублей.По информации источников портала «Ирсити.ру», на предпринимательницу был составлен административный протокол. Женщина возместила весь нанесенный ущерб.Дело рассматривалось 92-м мировым судебным участком Усолья-Сибирского с декабря 2025 года. Окончательное решение было принято 14 января 2026 года. В итоге предпринимательница была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 5 тысяч рублей.Фото: loon.site