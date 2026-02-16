Общество 16.02.2026 в 13:51
В столовой организовали майнинг-ферму
Предпринимательница в Иркутской области отделалась за электрические «биточки» небольшим штрафом
Текст: Иван Иванов
Предпринимательница из Усолья-Сибирского э была оштрафована за организацию майнинг-фермы в помещении столовой. Инцидент, в ходе которого был причинен имущественный ущерб ПАО «Иркутскэнергосбыт», рассматривался мировым судом в период с декабря 2025 по январь 2026 года.
Нарушение было выявлено в конце октября в результате совместного рейда сотрудников полиции и энергетиков. При осмотре помещения, расположенного по адресу: улица Крупская, дом 60, были обнаружены и изъяты семь устройств для майнинга криптовалюты («асиков»).
Владелица столовой использовала обнаруженное оборудование, потребляя электроэнергию в обход установленного счетчика. Сумма ущерба, причиненного ресурсоснабжающей организации, составила 260 тысяч рублей.
По информации источников портала «Ирсити.ру», на предпринимательницу был составлен административный протокол. Женщина возместила весь нанесенный ущерб.
Дело рассматривалось 92-м мировым судебным участком Усолья-Сибирского с декабря 2025 года. Окончательное решение было принято 14 января 2026 года. В итоге предпринимательница была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 5 тысяч рублей.
Фото: loon.site
