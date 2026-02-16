Общество 16.02.2026 в 14:03

В столице Монголии откроют все частные парковки для общего доступа в праздники Нового года

Инициативу уже поддержало множество горожан и организаций
Текст: Чингис Шоноев
В столице Монголии откроют все частные парковки для общего доступа в праздники Нового года
Фото: архив «Номер один»
Все парковочные места у государственных и муниципальных учреждений, школ, детсадов и жилых комплексов в монгольской столице должны быть открыты для свободного доступа граждан в предстоящие с 17 февраля новогодние праздники по лунному календарю. Об этом призыве городского совета депутатов сообщила его пресс-служба.

«Острый дефицит парковочных мест в Улан-Баторе приводит к транспортным заторам, которые резко возрастают в дни празднования Лунного нового года. Поэтому столичный совет депутатов призывает всех поддержать инициативу по открытию всех парковок государственных и муниципальных учреждений, школ, детсадов и жилых комплексов для беспрепятственного доступа в нерабочие праздничные дни с 17 по 22 февраля 2026 года», – призвал пресс-центр горсовета.

По его информации, эту идею инициировали часть горожан и организаций, временно открыв территории у своих домов и офисов для парковки автомобилей. По состоянию на 16 февраля 34 частные и государственные компании, а также ассоциация домовладельцев Монголии выразили поддержку этой инициативе.

Острая нехватка парковочных мест и дорожные заторы в Улан-Баторе обусловлены тем, что в городе проживает почти половина из 3,5 млн населения страны. Число горожан и автовладельцев бесконтрольно увеличивается с каждым годом. Проблему усугубляют хаотичная планировка и просчеты при строительстве дорог. По подсчетам властей, жители Улан-Батора в среднем проводят в пробках по 2,5 часа в день, или 35 дней в году.
Монголия

