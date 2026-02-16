Общество 16.02.2026 в 15:12

В Бурятии сельчане тоскуют по закрывшейся школе

Аварийное здание начали разбирать
Текст: Карина Перова
Фото: «Номер один»

Жители села Старый Онохой Заиграевского района Бурятии тоскуют по единственной школе, закрывшейся два года назад. В паблике «Аноним Онохой» появилось видео с фотографиями выпускников и песня, сделанная с помощью искусственного интеллекта, со следующими строчками:

«Нам обещали новую, с большим спортзалом, но обещания остались пустыми фразами, <…> Чужие дяди рушат школу по частям, и мы не нужны, как сказали нам…».

Напомним, в начале 2024 года детей перевели в Онохойскую СОШ № 1. Старое здание признали аварийным – износ составил 76%.

«Скажем «спасибо» бывшим главам района и Онохоя Шалькову и Иванову, а также руководителю РУО Шурыгиной за то, что уничтожили дом знаний, который объединял всю деревню. Сейчас это дорогое нам здание, где все мы выросли, разберут просто на дрова как ненужный сарай», - написали недавно сельчане в местной группе.

С 1 сентября 2025 года, по сути, произошло слияние двух упомянутых школ. Большую часть староонохойских педагогов (пенсионного возраста) сократили, а некоторые учителя и технический персонал теперь трудятся в Онохойской школе.

По данным «Номер один», ветхое строение уже начали разбирать. Регулярно к главному входу подъезжает микрогрузовик, который вывозит стройматериалы и прочие вещи. В одном из окон первого этажа торчит труба печки-буржуйки. Специалисты посчитали, что капитальный ремонт невозможен, поскольку здание полностью исчерпало нормативный срок службы.

«Здание МБОУ «Старо-Онохойская основная общеобразовательная школа» признано аварийным и подлежит сносу. Учебное заведение закрыто. Таким образом, проведение капитального ремонта не целесообразно. 115 учащихся обеспечены подвозом в школы поселка Онохой. Затраты на перевозку, в том числе ГСМ и прочие расходы составляют примерно 1 млн 250 тысяч рублей в год», - прокомментировал ранее нашему изданию замминистра образования и науки Бурятии Солбон Дармаев.

А глава министерства Валерий Поздняков подчеркивал, что несколько раз подавались заявки в программу «Комплексного развития сельских территорий». Однако поступал отказ. Вероятнее всего, новое здание школы Старый Онохой в ближайшие годы не получит. Пока в приоритете у властей – строительство общеобразовательных учреждений в Онохое. Однако точные сроки возведения пока неизвестны.

