Общество 16.02.2026 в 15:40

Житель Бурятии втайне оформил 50 микрозаймов на других людей

Он взламывал личные кабинеты на «Госуслугах»
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии перед судом за мошенничество и неправомерный доступ к информации предстанет 21-летний житель Заиграевского района. Молодого человека обвиняют в 111 эпизодах преступлений.

В 2023-2024 годы он незаконно получал доступ к чужим личным кабинетам на портале «Госуслуги», подавал заявки на микрозаймы от имени «взломанных» людей и выводил полученные средства на счета третьих лиц. К счастью, часть заявок микрофинансовые организации отклонили. Однако не обошлось без потерь.

«В результате незаконных действий обвиняемого пострадали 50 граждан, им причинен ущерб на общую сумму более 200 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре Бурятии.

мошенничество Госуслуги взлом

