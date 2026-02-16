Общество 16.02.2026 в 17:28

В пятницу 13-го в Улан-Удэ родилось 11 мальчиков и 11 девочек

О данных за неделю отчитались в РПЦ
Текст: Елена Кокорина
В пятницу 13-го в Улан-Удэ родилось 11 мальчиков и 11 девочек

Статистику родов за вторую неделю февраля опубликовали в Республиканском перинатальном центре. С 9 по 15 число там родилось 93 малыша, в числе которых есть 50 мальчиков и 43 девочки.

Рекордсменами стали два мальчика. Вес самого крупного малыша составил 4 460 г, а рост 58 см. Вес самого маленького мальчика 1410 г при росте 43 см. Оба новорожденных появились на свет 11 февраля.

- Самым насыщенным днем оказалась пятница, 13 февраля. В этот день родилось 11 мальчиков и 11 девочек. Каждая неделя в РПЦ – это десятки новых историй, счастливых родителей и первых криков малышей. Благодарим наших специалистов за профессионализм и заботу, а семьям желаем здоровья и спокойных дней рядом с малышами, - рассказали в РПЦ.

Фото: freepik

Теги
новорожденные

