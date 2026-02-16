В Бурятии пройдет схватка лучших «цифровых» танкистов

Оставить заявку на подключение тарифа «Игровой» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.









Возрастное ограничение: 16+

«Ростелеком» приглашает на финальный этап кибертурнира «Стальное братство» игры «Мир танков», который пройдет в Улан-Удэ 21 февраля в торгово–развлекательном центре FORUM. Мероприятие организовано Правительством Бурятии, Республиканским агентством по делам молодежи, компанией «Ростелеком» и Центром киберспорта Ultimate. Провайдер выступает генеральным партнером мероприятия и обеспечивает участников соревнований высокоскоростным доступом в интернет.Финал кибертурнира пройдет в командном формате «3 на 3», в нем примут участие 24 игрока на пресс–аккаунтах игры «Мир танков» с возможностью выбора машин. Призовой фонд соревнований составляет 100 тысяч рублей и 50 тысяч в виде игрового золота. Гостей мероприятия ждут фотозоны, мастер-классы и розыгрыши призов для взрослых и детей.Татьяна Парпаева, руководитель Республиканского агентства по делам молодежи Республики Бурятия:«Кибертурнир "Стальное братство" — это яркий пример того, как современные увлечения молодежи превращаются в значимые социальные и культурные события. "Стальное братство" — это не просто соревнования в популярной игре, это площадка для развития стратегического мышления, умения работать в команде и спортивного духа. Особенно важно, что турнир доступен для всех желающих старше 14 лет и не требует финансовых вложений. Это наша принципиальная позиция — поддерживать проекты, где победа зависит только от мастерства и сплоченности команды».Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Сегодня цифровизация охватила практически все сферы, в том числе и спорт. В России компьютерные игры 25 лет назад были официально признаны видом спорта. И наша компания традиционно поддерживает такие турниры, предоставляет для киберспортсменов надежный стабильный интернет с хорошей скоростью. Также специально для геймеров у нас есть тарифный план "Игровой" со скоростью передачи данных до 700 Мбит/с и дополнительными бонусами и эксклюзивными игровыми привилегиями».Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»Реклама. ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid: 2VfnxvQyTpd