В Бурятии пройдет схватка лучших «цифровых» танкистов

Текст: Иван Иванов
В Бурятии пройдет схватка лучших «цифровых» танкистов
«Ростелеком» приглашает на финальный этап кибертурнира «Стальное братство» игры «Мир танков», который пройдет в Улан-Удэ 21 февраля в торгово–развлекательном центре FORUM. Мероприятие организовано Правительством Бурятии, Республиканским агентством по делам молодежи, компанией «Ростелеком» и Центром киберспорта Ultimate. Провайдер выступает генеральным партнером мероприятия и обеспечивает участников соревнований высокоскоростным доступом в интернет.

Финал кибертурнира пройдет в командном формате «3 на 3», в нем примут участие 24 игрока на пресс–аккаунтах игры «Мир танков» с возможностью выбора машин. Призовой фонд соревнований составляет 100 тысяч рублей и 50 тысяч в виде игрового золота. Гостей мероприятия ждут фотозоны, мастер-классы и розыгрыши призов для взрослых и детей.

Татьяна Парпаева, руководитель Республиканского агентства по делам молодежи Республики Бурятия:

«Кибертурнир "Стальное братство" — это яркий пример того, как современные увлечения молодежи превращаются в значимые социальные и культурные события. "Стальное братство" — это не просто соревнования в популярной игре, это площадка для развития стратегического мышления, умения работать в команде и спортивного духа. Особенно важно, что турнир доступен для всех желающих старше 14 лет и не требует финансовых вложений. Это наша принципиальная позиция — поддерживать проекты, где победа зависит только от мастерства и сплоченности команды». 

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня цифровизация охватила практически все сферы, в том числе и спорт. В России компьютерные игры 25 лет назад были официально признаны видом спорта. И наша компания традиционно поддерживает такие турниры, предоставляет для киберспортсменов надежный стабильный интернет с хорошей скоростью. Также специально для геймеров у нас есть тарифный план "Игровой" со скоростью передачи данных до 700 Мбит/с и дополнительными бонусами и эксклюзивными игровыми привилегиями».

Оставить заявку на подключение тарифа «Игровой» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
В Бурятии пройдет схватка лучших «цифровых» танкистов
16.02.2026 в 17:50
16.02.2026 в 17:50
