Вор в Бурятии сам вернул краденые гаражи

Житель Заиграевского района Бурятии попался полиции при попытке вернуть портативные гаражи, которые украл накануне. Тенты с двух машин он снял ночью, когда шел в гости к подруге, но утром к нему внезапно вернулся здравый смысл.

- По словам задержанного, в ту ночь он попросил приятеля отвезти его к знакомой, но не смог с ней связаться. Тогда он решил переночевать у друга и отправился к нему. По пути он заметил несколько припаркованных автомобилей, два из которых были накрыты портативными гаражами. Осмотревшись по сторонам, он решил украсть их, - рассказали в полиции республики.

Похищенное он спрятал в заброшенном доме, который увидел неподалеку, но на следующий день, осознав содеянное, предпринял попытку вернуть гаражи владельцам. В полиции возбудили уголовные дела.

Фото: Номер один