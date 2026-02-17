Общество 17.02.2026 в 08:47
Мошенники взломали телеграм мэра Улан-Удэ
От его имени началась рассылка сообщений с просьбой занять денег
Текст: Елена Кокорина
Мэр Улан-Удэ, Игорь Шутенков, предупредил о взломе своего телеграм-канала, о чем и сообщил вчера вечером.
- Друзья, злоумышленники взломали мой личный аккаунт в Телеграм. Коллегам и знакомым от моего имени поступают звонки и сообщения с требованием денег. Это распространённая мошенническая схема. Будьте бдительны. Не переходите ни по каким ссылкам, никому не переводите деньги, не скидывайте номера телефонов и банковских карточек, - сообщил мэр.
