Общество 17.02.2026 в 08:47

Мошенники взломали телеграм мэра Улан-Удэ

От его имени началась рассылка сообщений с просьбой занять денег
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Мэр Улан-Удэ, Игорь Шутенков, предупредил о взломе своего телеграм-канала, о чем и сообщил вчера вечером.

- Друзья, злоумышленники взломали мой личный аккаунт в Телеграм. Коллегам и знакомым от моего имени поступают звонки и сообщения с требованием денег. Это распространённая мошенническая схема. Будьте бдительны. Не переходите ни по каким ссылкам, никому не переводите деньги, не скидывайте номера телефонов и банковских карточек, - сообщил мэр.

Фото: Номер один

Теги
мошенники

