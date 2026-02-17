В Баргузинском районе Бурятии установят памятник Герою России

В селе Баргузин Баргузинского района Бурятии планируют установить бюст участнику СВО, Герою России Владимиру Белокопытову.

По этому поводу сегодня в 16:00 в актовом зале райадминистрации (ул. Дзержинского, 26) состоятся публичные обсуждения (6+). На встрече жителям представят три варианта размещения памятника.

«Подвиг Владимира Белокопытова – это гордость нашего района, и наша общая задача – выбрать достойное место для установки мемориала в селе Баргузин», - прокомментировали специалисты.

Напомним, боец удостоился высокого звания за штурм Угледара. Но не дожил до вручения «Золотой Звезды» две недели – мужчина скончался 9 ноября 2024 года в больнице в Донецкой Народной Республике от острой коронарной недостаточности.

Ранее на малой Родине Героя в его честь открыли мемориальную доску.