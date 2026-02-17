Общество 17.02.2026 в 16:54

В Бурятии восстановили свыше 200 тысяч гектаров леса

Работы идут по нацпроекту
Текст: Елена Кокорина
За время действия нацпроекта «Сохранение лесов» в Бурятии восстановили свыше 200 тысяч гектаров леса. Федеральный проект стартовал в 2019 году для лесовосстановления и лесоразведения вырубленных и погибших лесных насаждений, а также сокращения пожаров на землях лесного фонда.

В Республиканском агентстве лесного хозяйства рассказали, что с 2019 по 2025 годы для тушения было закуплено 238 единиц техники и 818 единиц оборудования. Для лесовосстановления 13 единиц техники, 16 единиц оборудования и 347 единиц инвентаря.

- На территории республики работают 17 лесных питомников, где выращивают сосну обыкновенную. За семь лет высажено более 70 млн сеянцев на площади 206,8 тыс. га, - рассказала замначальника отдела воспроизводства лесов РАЛХ, Наталья Шапаренко,

С 2025 года по 2030 федеральный проект «Сохранение лесов» продолжился, но уже в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

В 2026 году планируется увеличить площадь восстановления до 29,3 тысяч га.

- В 2026 году будет сформирован запас семян - 400 кг, их сбор идёт по всей Бурятии. Собранная шишка отправляется на сушку и дальнейшую обработку. В среднем за год обработке подвергаются 40 тонн сырья, из которых и получают 400 кг семян сосны – это более семи млн сеянцев. Семена хранятся на базе республиканского учреждения «Лесресурс» до их транспортировки и высаживания в лесах республики, - добавила Наталья Шапаренко.

Фото: РАЛХ

