Общество 18.02.2026 в 07:27
Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram с 1 апреля
Однако ясности это не прибавило
Текст: Иван Иванов
В последнее время в СМИ и социальных сетях активно обсуждается информация о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории России с 1 апреля. Роскомнадзор, официальный регулятор в сфере связи и информационных технологий, выступил с комментарием по этому вопросу, сообщают «Ведомости».
Роскомнадзор заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации, таким образом, не подтвердив и не опровергнув слухи о предстоящей блокировке.
Информация о потенциальной «тотальной блокировке» Telegram появилась в телеграм-канале Baza, который сообщил, что с 1 апреля Роскомнадзор якобы начнёт ограничения работы сервиса в РФ.
Ранее депутат Государственной думы, руководитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков сообщил о сборе более миллиона подписей в поддержку инициативы против замедления работы мессенджера. Под открытым письмом к предпринимателю Павлу Дурову, основателю Telegram, с призывом легализовать сервис на территории России во избежание возможных ограничений, свои подписи поставили более миллиона пользователей. По состоянию на 17 февраля петиция «против блокировки Telegram в России» собрала 1 154 000 подписей, а открытое письмо поддержали 1 003 000 человек.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов также выступил против ограничений в работе Telegram. По его словам, «ежедневно я получаю массу жалоб от граждан на сбои в работе ресурса, который используется не только для общения, но и для работы».
Тегисоцсети