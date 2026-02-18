Общество 18.02.2026 в 07:27

Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram с 1 апреля

Однако ясности это не прибавило
A- A+
Текст: Иван Иванов
Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram с 1 апреля
Фото: freepik.com
В последнее время в СМИ и социальных сетях активно обсуждается информация о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории России с 1 апреля. Роскомнадзор, официальный регулятор в сфере связи и информационных технологий, выступил с комментарием по этому вопросу, сообщают «Ведомости»

Роскомнадзор заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации, таким образом, не подтвердив и не опровергнув слухи о предстоящей блокировке.

Информация о потенциальной «тотальной блокировке» Telegram появилась в телеграм-канале Baza, который сообщил, что с 1 апреля Роскомнадзор якобы начнёт ограничения работы сервиса в РФ.

Ранее депутат Государственной думы, руководитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков сообщил о сборе более миллиона подписей в поддержку инициативы против замедления работы мессенджера. Под открытым письмом к предпринимателю Павлу Дурову, основателю Telegram, с призывом легализовать сервис на территории России во избежание возможных ограничений, свои подписи поставили более миллиона пользователей. По состоянию на 17 февраля петиция «против блокировки Telegram в России» собрала 1 154 000 подписей, а открытое письмо поддержали 1 003 000 человек.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов также выступил против ограничений в работе Telegram. По его словам, «ежедневно я получаю массу жалоб от граждан на сбои в работе ресурса, который используется не только для общения, но и для работы».
Теги
соцсети

Все новости

Забайкальский депутаты вычеркнули выращивание огурцов из семейного дохода
18.02.2026 в 08:47
Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом
18.02.2026 в 08:30
Бурятию в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов
18.02.2026 в 08:19
Глава Тарбагатайского района Бурятии получил прокурорское представление
18.02.2026 в 08:10
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом
18.02.2026 в 08:00
Бурятия получит Ил-114-300
18.02.2026 в 07:43
На Байкале определили среднюю цену номера
18.02.2026 в 07:32
Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram с 1 апреля
18.02.2026 в 07:27
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с праздником Белого Месяца
18.02.2026 в 07:20
В Бурятии снизили ставки по кредитам наличными
18.02.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Забайкальский депутаты вычеркнули выращивание огурцов из семейного дохода
Это позволит более точно определить степень нуждающихся в социальных льготах
18.02.2026 в 08:47
Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом
Шэнын нэгэнэй амар мэндэ, хүндэтэ нютагаархид!
18.02.2026 в 08:30
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом
Дорогие земляки!
18.02.2026 в 08:00
На Байкале определили среднюю цену номера
Отдых в приличном отеле этой зимой стоил не менее 11 тысяч рублей
18.02.2026 в 07:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru