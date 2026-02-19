Общество 19.02.2026 в 11:44

В Бурятии нетрезвый мужчина предлагал гаишникам взятку в виде живой лошади

На него завели уголовное дело
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии нетрезвый мужчина пытался откупиться от сотрудников ГАИ кониной и живой лошадью. 39-летнему мужчине вменяется дача взятки (ст. 291 УК РФ). Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Все случилось на 9-м километре трассы «Могойто – Аргада» в Курумканском районе. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado для проверки документов. В салоне помимо водителя находились двое пьяных пассажиров.

Компания направлялась в гости в одно из сельских поселений. Так как один из мужчин не был пристегнут ремнем безопасности, полицейские пригласили водителя в патрульную машину для составления административного протокола.

В этот момент один из пассажиров вышел из внедорожника, пересел на водительское место, завел двигатель и поехал. Но смог преодолеть только три метра – иномарку остановили автоинспекторы.

Нетрезвый мужчина отказался от медицинского освидетельствования, а когда правоохранители начали составлять на него административный протокол, чтобы избежать ответственности, он стал предлагать полицейским в качестве взятки то несколько килограммов конины, то вообще живую лошадь стоимостью примерно 59 тысяч рублей.

«Инспекторы ДПС, предупредив местного жителя, что его действия квалифицируются как преступные, сообщили о случившемся в дежурную часть. Данный факт был задокументирован, материалы направлены в следственные органы для принятия решения», - рассказали в МВД по Бурятии.

