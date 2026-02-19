Общество 19.02.2026 в 15:31
Бойцы СВО из Бурятии обустроили спортзал на передовой
Военные «качаются» в любую свободную минуту
Текст: Карина Перова
Участники СВО из Бурятии обустроили на передовой спортивный зал под открытым небом. Территорию оборудовали парой турников, скамьей для жима и брусьями. Также у бойцов есть гири, штанги с блинами и боксерские перчатки.
Военные «качаются» в любую свободную минуту. Фотографией с активистами Народного фронта поделился боец с позывным «Хороший». Он родом из села Читкан Баргузинского района.
По словам общественников, бурятского военнослужащего встречают как родного во многих местах, и его позывной говорит о его доброте и душевных качествах.
