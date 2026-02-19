Общество 19.02.2026 в 15:31

Бойцы СВО из Бурятии обустроили спортзал на передовой

Военные «качаются» в любую свободную минуту
A- A+
Текст: Карина Перова
Бойцы СВО из Бурятии обустроили спортзал на передовой
Фото: Народный фронт в Бурятии

Участники СВО из Бурятии обустроили на передовой спортивный зал под открытым небом. Территорию оборудовали парой турников, скамьей для жима и брусьями. Также у бойцов есть гири, штанги с блинами и боксерские перчатки.

Военные «качаются» в любую свободную минуту. Фотографией с активистами Народного фронта поделился боец с позывным «Хороший». Он родом из села Читкан Баргузинского района.

По словам общественников, бурятского военнослужащего встречают как родного во многих местах, и его позывной говорит о его доброте и душевных качествах.

 

Теги
СВО

Все новости

Житель Бурятии не знал, что является директором предприятия
19.02.2026 в 16:34
Безработный в Улан-Удэ украл из магазина 30 пачек сыра и масла
19.02.2026 в 16:32
Алексей Цыденов рассказал о преимуществах вузов Бурятии
19.02.2026 в 16:19
В аэропорту Иркутска отремонтируют разбитую взлётно-посадочную полосу
19.02.2026 в 16:13
Экс-зампред правительства Бурятии на 8 лет загремел в колонию
19.02.2026 в 15:58
У матери с ребенком в Улан-Удэ забрали машину
19.02.2026 в 15:37
Бойцы СВО из Бурятии обустроили спортзал на передовой
19.02.2026 в 15:31
В Улан-Удэ состоится первый стендап на бурятском языке
19.02.2026 в 15:12
В конце недели в Улан-Удэ подожгут масленичные столбы
19.02.2026 в 14:48
В Улан-Удэ смягчили приговор пенсионеру, насмерть сбившему байкера
19.02.2026 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Житель Бурятии не знал, что является директором предприятия
Мужчину назначили на должность номинально
19.02.2026 в 16:34
Безработный в Улан-Удэ украл из магазина 30 пачек сыра и масла
Продукты он за бесценок продал прохожим
19.02.2026 в 16:32
В аэропорту Иркутска отремонтируют разбитую взлётно-посадочную полосу
Посадку в аэропорту обещают сделать более мягкой
19.02.2026 в 16:13
У матери с ребенком в Улан-Удэ забрали машину
Женщина оказалась злостной нарушительницей ПДД
19.02.2026 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru