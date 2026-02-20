В Бурятии 2025 год стал прорывным по количеству введенных объектов здравоохранения

18 февраля президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с членами правительства, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения.- Для улучшения качества и доступности медицинской помощи мы реализуем масштабный проект по модернизации первичного звена отечественного здравоохранения – самого близкого к людям, куда граждане, семьи прежде всего обращаются за помощью. За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586 млрд рублей. Из них 485 млрд рублей – это средства федерального бюджета и 101 млрд рублей – из бюджетов регионов, - сообщил президент.В общей сложности в стране было построено более 6,1 тысячи медицинских объектов, оказывающих первичную помочь, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в сельской местности, в отдалённых городах и поселках. Ещё свыше 7,8 тысячи медицинских объектов были капитально отремонтированы.Для Бурятии 2025 год стал прорывным по количеству введенных объектов - от Улан-Удэ до отдаленных сел, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Так, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» современные поликлиники появились в пяти районах: Муйском, Северобайкальском, Окинском, Тункинском и Хоринском. В столице республики открыла двери новая поликлиника в 103 микрорайоне, которая решила проблему доступности медпомощи для жителей отдаленных городских территорий.В райцентре Тункинского района – Кырене - новую поликлинику построили в рекордные сроки благодаря использованию технологии быстровозводимых модульных конструкций. Учреждение принимает всех жителей района. Общая стоимость проекта составила почти 99 млн рублей.Как рассказал главный врач Тункинской центральной районной больницы Бадма Лыктыпов, основное здание старой поликлиники 1992 года постройки находилось в приспособленном деревянном здании колхозного рынка. Площадь новой поликлиники - более 850 кв м. Раньше два здания поликлиники находились друг от друга через дорогу - федеральную трассу, что создавало неудобство для пациентов и врачей. На сегодня все подразделения находятся компактно на одной территории.Также в 2025 году по всей республике появилось 15 быстровозводимых модульных ФАПов и врачебных амбулаторий. В четырех центральных районных больницах проведен капитальный ремонт. Теперь квалифицированная помощь стала доступнее и качественнее, так как новые и обновленные учреждения получают современное оборудование и мебель, а также пополняются специалистами.В 2026 году работа продолжится. В планах возведение новых объектов именно там, где жители особенно нуждаются в обновлении инфраструктуры.- Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников, их профессиональной подготовки, обучения новым компетенциям на базе современных достижений науки и медицинской техники, активнее внедрять в отрасль передовые платформенные и цифровые технологии. Делать всё для того, чтобы медицинские специалисты трудились в современных, комфортных условиях, а граждане могли своевременно получить квалифицированную помощь независимо от того, где они живут и работают, - подчеркнул Владимир Путин.