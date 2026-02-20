В Улан-Удэ мать ответила за незаконную посылку для сына

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор женщине, которая пыталась передать сыну в СИЗО препарат «Трамадол» под видом сахара.

Выяснилось, что посылку мать отправила почтой. Она поступила в следственный изолятор. Внутри нее обнаружили сильнодействующее вещество и сахарозу в крупном размере, не являющейся наркотическим средством или психотропным веществом. Смесь изъяли.

Женщину признали виновной в незаконной пересылке в целях сбыта. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Пока приговор в законную силу не вступил.