Общество 20.02.2026 в 13:28

В Улан-Удэ мать ответила за незаконную посылку для сына

«Запрещенку» доставили в СИЗО
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ мать ответила за незаконную посылку для сына
Фото: УФСИН по Бурятии

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор женщине, которая пыталась передать сыну в СИЗО препарат «Трамадол» под видом сахара.

Выяснилось, что посылку мать отправила почтой. Она поступила в следственный изолятор. Внутри нее обнаружили сильнодействующее вещество и сахарозу в крупном размере, не являющейся наркотическим средством или психотропным веществом. Смесь изъяли.

Женщину признали виновной в незаконной пересылке в целях сбыта. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Пока приговор в законную силу не вступил.

СИЗО суд незаконный оборот

20.02.2026 в 13:28
