Общество 23.02.2026 в 13:27

Переправу на Ольхон могут и не открыть

В этом году на Байкале наблюдается переменчивая погода и массовое образование трещин
Текст: Иван Иванов
Переправу на Ольхон могут и не открыть
«Номер один»

В правительстве Иркутской области ведется активная работа по организации вывоза туристов с острова Ольхон. По поручению губернатора создана специальная рабочая группа, призванная координировать этот процесс. Основная причина для создания такой группы – высокая вероятность того, что ледовая переправа на остров в этом сезоне открыта не будет. Это ставит под угрозу возможность возвращения на материк значительного числа путешественников, которые оказались или планируют прибыть на Ольхон.

Возглавлять вновь созданную рабочую группу будет заместитель председателя правительства Александр Анчугин. В его обязанности, а также в обязанности его коллег, входит выезд непосредственно в Ольхонский район. Целью поездки является организация всего логистического процесса на месте, обеспечивая максимальную эффективность и безопасность для туристов. Отмечается, что необходимо оперативно разработать и внедрить альтернативные способы эвакуации с острова.

Предполагается, что основным методом транспортировки туристов на материк станут суда на воздушной подушке, так называемые «хивусы». Несмотря на наличие морозов, стабильность ледового покрова на Байкале вызывает серьезные опасения. Переменчивая погода и подвижность льда делают открытие традиционной ледовой переправы крайне маловероятным. Кроме того, перед рабочей группой стоит задача найти решение для вывоза тех путешественников, которые прибыли на остров на личных транспортных средствах.

Напомним, что вопрос об открытии ледовой переправы обострился после трагического инцидента с «буханкой» на Байкале, в результате которого погибли восемь человек. Этот случай подчеркнул риски, связанные с эксплуатацией неустойчивых ледовых путей. После инцидента въезды на предполагаемую переправу на Ольхон были заблокированы бетонными блоками и деревянными вешками, что сигнализировало о возможном отказе от ее открытия. Первоначально чиновники выразили сомнения относительно возможности открытия переправы, однако позднее было заявлено, что работа над ее созданием продолжается.

Переправу на Ольхон могут и не открыть
23.02.2026 в 13:27
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении миграционного учета
23.02.2026 в 12:53
Туалеты на Байкале оказались бесполезны
23.02.2026 в 12:07
Школа Бурятии потеряла тепло после взрыва газа в котельной
23.02.2026 в 11:33
Автомобилисты Бурятии приняли поздравления от Госавтоинспекции
23.02.2026 в 11:29
Полпред Президента РФ в ДФО наградил добровольцев-госслужащих из Бурятии
23.02.2026 в 11:22
В Мухоршибирском районе произошло смертельное ДТП
23.02.2026 в 11:16
Спортсменка из Бурятии завоевала золото на престижном турнире в Минске
23.02.2026 в 10:56
Бурятские вузы подготовят специалистов для Усть-Орды
23.02.2026 в 10:50
Иркутские учителя не дождались денег за классное руководство
23.02.2026 в 10:34
