Общество 04.06.2026 в 14:00

Глава Бурятии затронул на ПМЭФ тему льготного лекарственного обеспечения

Алексей Цыденов поднял вопросы дальнейшего совершенствования этой системы
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Текст: Карина Перова
Глава Бурятии затронул на ПМЭФ тему льготного лекарственного обеспечения
Фото: правительство Бурятии

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялся VI Фармфорум «Лекарственная безопасность. В нем принял участие глава Бурятии – Алексей Цыденов выступил на стратегической сессии «Инвестиции в лекарственную доступность: от молекулы до пациента. Приоритетные направления инноваций для здоровья человека».

На площадке работали представители федеральных органов власти, науки, фармацевтических предприятий и профессиональное сообщество. Глава Бурятии затронул тему льготного лекарственного обеспечения, которое, по его словам, является приоритетом, и рассказал о работе, которая ведется в республике.

В Бурятии сегодня льготными лекарствами обеспечиваются более 131 тыс. человек. За последний год объем финансирования льготного лекарственного обеспечения вырос почти на 40% и составляет более 3,6 млрд рублей. При этом около 70% расходов несет республиканский бюджет. Ежегодно растет число льготополучателей. Сейчас их количество составляет 13% от общего числа населения республики.

Глава Бурятии подчеркнул, что в сложившейся ситуации очевиден эффект от импортозамещения. Например, внедрение отечественного препарата «Экулизумаб» для лечения редкого заболевания крови (пароксизмальной ночной гемоглобинурии) позволило сократить расходы бюджета в десять раз по сравнению с закупками импортного аналога.

«Это не просто цифры – это сэкономленные миллионы, которые можно направить на других пациентов. Несмотря на трудности мы прикладываем большие усилия по повышению лекарственной доступности. Ежегодно наращиваем финансирование из республиканского бюджета. Внедрили единое информационное пространство – систему «Байкал», где вместе работают врачи и фармацевты. А в будущем планируем интегрировать туда и закупочные процедуры», - рассказал глава Бурятии.

Алексей Цыденов внес предложения по дальнейшему совершенствованию системы льготного лекарственного обеспечения и дополнительным мерам поддержки регионов. Отдельно он рассказал о возможностях развития лекарственного растениеводства в регионе и предложил российским фармкомпаниям сотрудничество на этом рынке.

«У нас работает одна из немногих в стране аккредитованных лабораторий по определению качества лекарственного растительного сырья. Для всей России это дополнительные возможности по обеспечению фармацевтической отрасли отечественным сырьем. Мы уже в этом году начали промышленное выращивание лекарственных культур. Для нашей республики это новые рабочие места, инвестиции и развитие сельских территорий», - заявил руководитель региона.

Кроме того, на стратегической сессии обсудили вопросы внедрения цифровых решении и поиск новых подходов для повышения доступности медицинской помощи.

Теги
льготные лекарства ПМЭФ Алексей Цыденов

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