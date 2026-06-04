Экономика и бизнес 04.06.2026 в 13:51

Предпринимателям Бурятии помогут перейти на «1С: Бухгалтерия» на льготных условиях

Новую услугу по настройке и сопровождению программы запустил Центр «Мой бизнес»
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Текст: Служба информации «Номер один»
Предпринимателям Бурятии помогут перейти на «1С: Бухгалтерия» на льготных условиях
Фото: Центр «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес» в Бурятии запустил новую услугу для предпринимателей, связанную с подключением и работой в системе «1С: Бухгалтерия». Представителям малого и среднего бизнеса готовы оказать комплексную поддержку – от первичной консультации до обучения сотрудников и дальнейшего сопровождения.

Как сообщили в центре, специалисты помогут создать и настроить базу данных, заполнить справочники, перенести остатки, распределить права доступа для сотрудников, а также обучить работе в программе. Объем обучения предприниматель сможет определить самостоятельно.

Услуга предоставляется на условиях софинансирования. Предприниматель оплачивает 30% ее стоимости, остальные расходы берет на себя Центр «Мой бизнес».

Сам сервис «1С: Бухгалтерия» можно использовать бесплатно в течение первого месяца. После завершения пробного периода предусмотрена платная подписка, стоимость которой начинается от 4,4 тысячи рублей в месяц.

Подать заявку можно в Центре «Мой бизнес» в Улан-Удэ (ул. Смолина, 65), а также в отделениях, работающих в Гусиноозерске, Бичуре, Кабанске и Северобайкальске.

Справки можно получить по телефону: 8-800-30-30-123.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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