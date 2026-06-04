Налог на импортную технику перенесут на декабрь

Введение технологического сбора на электронную продукцию, реализуемую в России, может быть отложено на 1 декабря. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Как сообщают «Ведомости», решение о переносе сроков уже обсуждено.

По словам замглавы ведомства, технологический сбор будет распространяться на всю электронику, поступающую на российский рынок, независимо от страны происхождения продукции. Платеж затронет как импортные товары, так и устройства, произведенные внутри страны. По словам чиновника, этот вопрос вызывал дискуссии среди участников рынка, однако итоговое решение уже принято. В Минпромторге рассчитывают, что новый механизм станет дополнительным источником финансирования для развития отечественной электронной промышленности. Как подчеркнул Шпак, средства от техсбора предполагается направлять на поддержку отраслевых проектов и создание условий для дальнейшего роста производства.

В апреле Минпромторг определил размер технологического сбора со смартфонов и ноутбуков на уровне 250 и 500 руб. соответственно. Отмечается, что техсбор в размере 100 руб. установлен для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой, платеж для других телефонных аппаратов – 25 руб. Этот сбор должны платить производители и поставщики электроники, в том числе юрлица и ИП. В ноябре 2025 г. «Ведомости» писали, что технологический сбор станет механизмом для защиты отечественной индустрии. Внутренние производители, которых обяжут вносить сбор, смогут получать отраслевые меры поддержки, для чего надо в том числе соответствовать критериям локализации. Собеседники говорили, что техсбор распространится только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока.

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