Общество 04.06.2026 в 13:23

На севере Бурятии приступили к капремонту тепловых сетей

Работы ведутся в рамках мастер-плана
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Текст: Карина Перова
На севере Бурятии приступили к капремонту тепловых сетей
Фото: правительство Бурятии

В Северобайкальске по проспекту Ленинградскому стартовал капитальный ремонт тепловых сетей. Работы проходят для повышения комфорта жизни горожан в рамках реализации мастер-плана, утвержденного по поручению президента России. Капремонт планируют завершить в октябре 2026 года.   

На данный момент на участке огородили территорию, демонтировали тротуары, дорожки и металлические ограждения. На ремонт сетей направлено 131,5 млн рублей. Обновление тепловых инженерных сетей направлено на улучшение качества предоставления коммунальных услуг и снижение потерь тепла и воды.

«На данный момент проходят земляные работы. Этот этап необходим для подготовки к установке новых труб. Подрядчику поставлена задача после завершения работ в кратчайшие сроки восстановить благоустройство территории. Также пройдут работы по улице Парковой», – отметил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

Работы по капитальному ремонту сетей тепло- и водоснабжения в Северобайкальске ведутся в рамках мастер-плана, утвержденного правительством России в 2023 году по прямому поручению президента Владимира Путина, по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Реализация мастер-плана города началась в 2025 году и уже заменено 2,8 км изношенных сетей.

Мастер-план Северобайкальска включает проведение 23 мероприятий. Все работы рассчитаны на период до 2030 года.

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Северобайкальск мастер-план

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