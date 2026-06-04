Незаконникам в Бурятии выдали штрафов почти на 2 млн рублей

С 18 по 22 мая в Бурятии организовано мероприятие под условным наименованием «Незаконник», нацеленное на контроль за проживающими и работающими на территории республики мигрантами. В трудовой деятельности и проживании иностранцев полицейские выявили свыше сотни нарушений, а сумма административных штрафов за это составила свыше 1,9 млн рублей. Взыскано пока 63 тысячи.

Девять мигрантов (граждане Узбекистана, Азербайджана и Казахстана) было решено выдворить за пределы Российской Федерации. В отношении еще 15-ти иностранцев принято решение о неразрешении въезда в РФ.

За фиктивную постановку на учет иностранных граждан возбуждено три уголовных дела. Органом исполнительной власти принято 596 решений об анулировании разрешительных документов: 16 – разрешений на временное проживание, 165 – видов на жительство, 128 – разрешений на работу, 287 – патентов на осуществление трудовой деятельности.

В полиции также напомнили, что информацию о нелегальных мигрантах и любых нарушениях миграционного законодательства можно сообщить по телефонам 8 (3012) 55-95-66 и 55-92-29.

Фото: Номер один