Происшествия 04.06.2026 в 14:57
В Бурятии обрушился мост в селе Гусиха
В прокуратуре организовали проверку
Текст: Карина Перова
В селе Гусиха Баргузинского района Бурятии обрушился деревянный мост. По данному факту организовали проверку в прокуратуре.
«В рамках проверки будет дана оценка надлежащего исполнения органами местного самоуправления полномочий по обеспечению транспортной доступности жителей населенного пункта», - прокомментировали в надзорном ведомстве
При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Завтра в 15 часов районный прокурор Николай Батурин проведет личный прием граждан в Гусихинской общеобразовательной школе (ул. Баргузинская, 8).