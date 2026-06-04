В Бурятии обрушился мост в селе Гусиха

В селе Гусиха Баргузинского района Бурятии обрушился деревянный мост. По данному факту организовали проверку в прокуратуре.

«В рамках проверки будет дана оценка надлежащего исполнения органами местного самоуправления полномочий по обеспечению транспортной доступности жителей населенного пункта», - прокомментировали в надзорном ведомстве

При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Завтра в 15 часов районный прокурор Николай Батурин проведет личный прием граждан в Гусихинской общеобразовательной школе (ул. Баргузинская, 8).