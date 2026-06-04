В Бурятии за поддельную медсправку сельчанина обвинили в мошенничестве

В Бурятии житель Кижингиского района задержан полицией за попытку мошенничества с поддельными документами. 41-летний житель села Новокижингинск решил не заморачиваться с прохождением медосмотра и заказал в интернете фиктивную медсправку, но затея вышла ему, как говорится, боком.

Как рассказали в полиции республики, в апреле мужчина, работающий машинистом самоходного крана, решил перевестись на другую должность. Для этого ему требовалось пройти медицинский осмотр на профпригодность.

Однако, не желая тратить время на его прохождение, мужчина решил приобрести поддельную медсправку и он нашёл в мессенджере девушку, которая сделала ее за вознаграждение в 5500 рублей.

- Подозреваемый передал фиктивную справку в отдел кадров своего предприятия для оформления перевода и получения компенсации расходов. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в полиции республики.

Фото: нейросеть