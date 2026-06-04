В Тункинском нацпарке в Бурятии проходит «перепись» медведей

В Тункинском национальном парке в Бурятии проходит весенний учет бурых медведей. Эта «перепись» продлится до 28 июня.

Чтобы узнать, сколько косолапых живет в парке, государственные инспекторы устанавливают фотоловушки на «медвежьих тропах» – там, где звери ходят чаще всего.

«Также госинспекторы обследуют солнечные склоны гор. Снег там тает рано, и быстро появляется первая зелень, которую так любят медведи и копытные животные после долгой зимы», - прокомментировали в нацпарке.

Недавно в объектив камеры, установленной в Зун-Муринского лесничестве, попала медведица с тремя медвежатами. Семья неспешно прошла мимо фотоловушки, позволив полюбоваться собой. Кадрами поделился государственный инспектор Анатолий Шинкарев.