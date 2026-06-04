Директор предприятия ответит за придавленного насмерть работника

Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщается в телеграмм-канале СУ СКР РФ по Забайкальском краю.

Как отмечается, деятельность организации связана с оказанием транспортно-перевозочных услуг. Директор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ. Это нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что обвиняемый не обеспечил безопасные условия труда для своих сотрудников. Он не провел с работником инструктаж по охране труда. Также не было назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ. Разгрузка груза должна была осуществляться под непосредственным руководством назначенного ответственного.

В результате 23 марта 2026 года в поселке Забайкальск произошел несчастный случай. Во время выполнения разгрузочных работ кузов карьерного самосвала упал с грузового трала. Под тяжестью кузова оказался работник организации. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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