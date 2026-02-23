В Улан-Удэ три участника СВО с инвалидностью получили автомобили

Сегодня, 23 февраля, глава республики Алексей Цыденов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Илья Михалев в торжественной обстановке вручили ключи от автомобилей с ручным управлением трем участникам специальной военной операции, получившим тяжелые травмы и лишившихся возможности передвигаться самостоятельно.

- Поздравляю вас, уважаемые ветераны, с Днем защитника Отечества! Защита Отечества – святой долг каждого гражданина нашей страны. В этот день мы вспоминаем, чтим наших воинов, ветеранов, предков, которые испокон веков стояли на защите Родины и мужчин, которые защищают Россию сегодня. Сегодня мы вручаем ключи от автомобилей тем ребятам, которые защищая Отечество, утратили здоровье. Эти машины помогут жить полноценной жизнью, радоваться, помогать семьям, двигаться вперед, - обратился к мужчинам глава Бурятии Алексей Цыденов.





Закон о выдаче автомобилей с ручным управлением ветеранам спецоперации, лишившимся ног и не имеющим возможности пройти протезирование, был принят в июне 2024 года.

- День защитника Отечества для нашей страны особенный праздник. Наши ребята отстаивают интересы государства на передовой и мы должны поддерживать, верить в них в тылу. Тем же, кто вернулся, мы стараемся оказывать всевозможную поддержку и сегодня в качестве технических средств реабилитации вручаем ветеранам автомобили. Первые пять мы вручили в прошлом году, сейчас вручаем еще три. Ветераны, получившие автомобили, обрели возможность заниматься адаптивным спортом, возможность трудоустройства, переобучения, могут путешествовать, - сообщил руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Илья Михалев.

Один из ветеранов, получивших в День защитника Отечества автомобиль, Цокто Гармажапов, родом из села Селендума Селенгинского района.

До СВО занимался скотоводством, работал строителем на стоянке в сельской местности. На СВО отправился по мобилизации, когда пришла повестка. Служил в 37-ой бригаде на Запорожском направлении (село Урожайное).

«Боевой путь был тяжёлым, под обстрелами мы отстояли село Урожайное, я потерял боевых товарищей. Однажды мы получили задание и пошли на осмотр местности, чтобы в дальнейшем там смог продвигаться взвод по лесополосе, в ходе осмотра сработала кассетная мина, я получил тяжелое ранение ног и руки. Благодаря сослуживцам, которые находились рядом, меня эвакуировали в госпиталь. Дома ждали родные и близкие, благодаря их поддержке и вере в меня я и оказался дома», - рассказывает ветеран.

За время прохождения военной службы Цокто получил медаль «За храбрость» II степени. После возвращения домой Цокто получил медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия».

В ходе лечения ветерану провели четыре операции. Лечение проходило в Санкт-Петербурге. Сейчас ветеран реабилитируется после травмы к мирной жизни, занимается внуками и помогает супруге по дому.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии оказал содействие ветерану в оформлении документов на жилой дом для последующей адаптации жилого помещения. Также фонд помог ветерану обучиться вождению автомобиля с нуля.



Фото "Номер один"