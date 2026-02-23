Общество 23.02.2026 в 14:33

К 2030 году грузопоток между Россией и Монголией вырастет до 50 млн тонн в год

Во многом это может стать результатом переориентации российских экспортных потоков на Китай
Текст: Иван Иванов
К 2030 году грузопоток между Россией и Монголией вырастет до 50 млн тонн в год
«Номер один»

Согласно последним данным, полученным от пресс-службы правительства Монголии, в рамках тройственной инициативы «Экономический коридор» между Россией, Монголией и Китаем активно продвигается реализация взаимовыгодных проектов, сообщает информационное агентство «Монцамэ». Обновление среднесрочных и долгосрочных планов сотрудничества подчеркивает неизменную приверженность сторон укреплению региональной интеграции через развитие ключевых направлений.

Активное внимание уделяется наращиванию пропускной способности как автомобильных, так и железнодорожных магистралей, связывающих страны. В частности, предусмотрено обновление железнодорожной инфраструктуры, нацеленное на увеличение объемов грузоперевозок до 50 миллионов тонн к 2030 году, что свидетельствует о стремлении к повышению эффективности транзита и логистических цепочек.

Параллельно ведется работа над более чем 30 проектами и программами, охватывающими такие важные сферы, как торговля, привлечение инвестиций, промышленное сотрудничество, развитие туризма, а также взаимодействие в области образования и науки. Эта комплексная деятельность направлена на формирование устойчивой и многогранной основы для долгосрочного партнерства.

Реализация монгольского направления может стать одним из перспективных для РЖД, которые столкнулись с резким падением грузоперевозок внутри страны.

Монголия РЖД

К 2030 году грузопоток между Россией и Монголией вырастет до 50 млн тонн в год
23.02.2026 в 14:33
