На севере Бурятии хулиганы разбомбили ледовый городок

В Бурятии вандалы разбомбили ледовый городок в центре Северобайкальска. Хулиганы разбросали ледяные блоки, разрушили элементы оформления и повредили территорию у главной ёлки. В администрации города негодуют: то, что сделали для семейных прогулок, детских фото и праздничного настроения, за считанные минуты превратили в груду льда и мусора.

«Важно понимать: это не «шалость». Устройство ледового городка стоит денег и времени, и в итоге платим мы с вами. А ещё такие разрушения опасны – осколки льда могут травмировать, особенно детей», - прокомментировали специалисты.

Очевидцев просят сообщать о подобных случаях в городские службы или в полицию.

Ранее «Номер один» сообщал, что неизвестные испортили ледяную скульптуру Снегурочки в Закаменске.