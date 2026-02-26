Общество 26.02.2026 в 09:22

На севере Бурятии хулиганы разбомбили ледовый городок

Вандалы «отметились» в центре Северобайкальска
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии хулиганы разбомбили ледовый городок
Фото: администрация Северобайкальска

В Бурятии вандалы разбомбили ледовый городок в центре Северобайкальска. Хулиганы разбросали ледяные блоки, разрушили элементы оформления и повредили территорию у главной ёлки. В администрации города негодуют: то, что сделали для семейных прогулок, детских фото и праздничного настроения, за считанные минуты превратили в груду льда и мусора.

«Важно понимать: это не «шалость». Устройство ледового городка стоит денег и времени, и в итоге платим мы с вами. А ещё такие разрушения опасны – осколки льда могут травмировать, особенно детей», - прокомментировали специалисты.

Очевидцев просят сообщать о подобных случаях в городские службы или в полицию.

Ранее «Номер один» сообщал, что неизвестные испортили ледяную скульптуру Снегурочки в Закаменске.

вандализм хулиганы

