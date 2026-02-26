В столице Бурятии одно за другим закрываются отделения «Почты России»

В рамках "часа заявлений" Вадим Бредний сообщил о закрытии с 5 февраля 24-отделения на ул. Чертенкова и 10-го отделения на ул. Гагарина (с 1 августа 2025 года). Еще ранее прекратило обслуживание организаций и улан-удэнцев 4-е отделение на Стеклозаводе.

"Около 70000 улан-удэнцев лишены возможности получать жизненно необходимые государственные и социальные услуги. Закрытие отделений привело к значительным неудобствам для населения микрорайонов Шишковка, Аршан, пос. Стеклозавод, ст. Дивизионная и особенно тяжело ударило по людям пожилого возраста и маломобильным, а их несколько сотен", - подчеркнул Вадим Бредний.

В других частях города ситуация не лучше. Например, вместо отделения "Почты России" на пл. Славы жители улиц Октябрьская, Комсомольская и других теперь вынуждены ездить на Старую барахолку.

Парадокс заключается в том, что в ноябре 2025 года Народный Хурал освободил УФПС "Почта России" от уплаты налога на имущество и транспортного налога до конца 2030 года. Со своей стороны, УФПС обязалось сохранять количество отделений связи не ниже уровня 1 января 2023 года.

Однако в ответе на запрос Вадима Бредний по поводу сохранения 24-го отделения - единственного от Дивизионной до Элеватора! - директор УФПС РБ Денис Ильин, ссылаясь на "кадровые сложности", сообщил: вся корреспонденция будет перенаправлена на Главпочтамт. В качестве компромиссного варианта предложил открывать отделение 1 раз (!) в неделю.

Но на Главпочтамте работают всего 8 окон. Населению огромного жилмассива, в том числе военнослужащим и участникам СВО, будет намного сложнее воспользоваться услугами "Почты России": получением и отправкой заказных и ценных писем, бандеролей, посылок, переводов. А также - судебной корреспонденции, невозможность своевременного получения которой адресатами может сильно осложнить работу городских судов.

"Конституция РФ гарантирует каждому право на доступ к государственным услугам, однако, сегодняшняя ситуация показывает, что это право нарушается. Мною направлено обращение на имя прокурора Республики Бурятия Филичева Михаила Юрьевича о принятии мер прокурорского реагирования по факту закрытия почтовых отделений на территории Улан-Удэ. В настоящее время по моему обращению проводятся надзорные мероприятия", - сообщил Вадим Бредний.

Заметим, что АО "Почта России" - это государственная компания. 100 % акций принадлежит Российской Федерации. Закрытие отделений во время СВО и в год выборов депутатов Госдумы РФ выглядит как неуместное действие, подрывающее доверие населения к власти.

"После повышения МРОТ до 27 093 рублей в месяц люди, естественно, стали разбегаться с зарплаты 20000 рублей. Налицо неэффективный менеджмент федеральной почтовой связи", - считает Вадим Бредний.

Депутат обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову, председателю республиканского парламента Владимиру Павлову, прокурору Михаилу Филичеву и коллегам с призывом: "Принять активные меры по восстановлению нарушенных прав наших горожан, остановить закрытие почтовых отделений на территории нашего города, понудить УФПС Республики Бурятия в лице директора Ильина Дениса Александровича открыть в первую очередь ключевое почтовое отделение № 24 на Чертенкова, 51".

Алексей Цыденов, выступая по итогам "часа заявлений", назвал закрытие почтовых отделений в Улан-Удэ "необоснованными действиями".

"С "Почтой России" работаем, чтобы в городе, где больше людей, больше поток почтовых сообщений, больше услуг, отделения сохранялись", - сказал глава Бурятии.