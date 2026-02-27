Общество 27.02.2026 в 10:47

В Бурятии креативщики разработали макет упаковки для нового шоколада

На них изобразили иллюстрации по мотивам бурятских сказок
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии креативщики разработали макет упаковки для нового шоколада
Фото: минкультуры Бурятии

В Бурятии учащиеся школы креативных индустрий «Байкал Aрт» разработали макет упаковки для нового бренда шоколада «Эдуналу» (компания «Лесная фабрика»).

На обороте указаны имена авторов – макетом занимались студийцы Яна Аюшиева, Маргарита Дармаева, Аделина Платонова и Диана Тугаринова. По словам педагога Дианы Уваровой, для них это был настоящий профессиональный проект.

Красочные и детализированные иллюстрации по мотивам бурятских сказок уже можно увидеть на полках магазинов. В минкультуры республики подчеркнули, что сладости уже поступили в продажу.

«Самое интересное, отсканировав QR-код, можно послушать те самые бурятские сказки, изображённые на шоколаде», - заключили в министерстве.

Теги
шоколад макет творчество

Все новости

В Улан-Удэ не могут решить судьбу бомбоубежища
27.02.2026 в 12:00
Педагог из Тюмени перебралась в Бурятию
27.02.2026 в 11:58
В Улан-Удэ теплые туалеты ломаются из-за монеток
27.02.2026 в 11:17
Бабуля в Улан-Удэ заявила на соседку за фокусы
27.02.2026 в 11:00
В Бурятии креативщики разработали макет упаковки для нового шоколада
27.02.2026 в 10:47
Начинающие инвесторы из Бурятии оказались находкой для мошенников
27.02.2026 в 10:23
В лесу Улан-Удэ спасли собаку, вмерзшую в лед
27.02.2026 в 10:12
В Бурятии «раскулачили» попавшегося на мошенничестве бизнесмена
27.02.2026 в 10:00
18-летнего парня в Улан-Удэ сбила иномарка
27.02.2026 в 09:57
На севере Бурятии автомойка загрязнила почву почти на миллион рублей
27.02.2026 в 09:46
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
В Улан-Удэ не могут решить судьбу бомбоубежища
Чиновники не хотят брать стратегический объект себе на баланс
27.02.2026 в 12:00
Педагог из Тюмени перебралась в Бурятию
Виктория Баймуратова преподает математику
27.02.2026 в 11:58
В Улан-Удэ теплые туалеты ломаются из-за монеток
Их зачем-то проталкивают в окошко для выдачи чека
27.02.2026 в 11:17
Бабуля в Улан-Удэ заявила на соседку за фокусы
Ловкачка незаметно сняла с нее серьги и выменяла их на бутылку
27.02.2026 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru