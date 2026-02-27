В Бурятии креативщики разработали макет упаковки для нового шоколада

В Бурятии учащиеся школы креативных индустрий «Байкал Aрт» разработали макет упаковки для нового бренда шоколада «Эдуналу» (компания «Лесная фабрика»).

На обороте указаны имена авторов – макетом занимались студийцы Яна Аюшиева, Маргарита Дармаева, Аделина Платонова и Диана Тугаринова. По словам педагога Дианы Уваровой, для них это был настоящий профессиональный проект.

Красочные и детализированные иллюстрации по мотивам бурятских сказок уже можно увидеть на полках магазинов. В минкультуры республики подчеркнули, что сладости уже поступили в продажу.

«Самое интересное, отсканировав QR-код, можно послушать те самые бурятские сказки, изображённые на шоколаде», - заключили в министерстве.