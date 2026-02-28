Пенсионеры Бурятии скрываются в Таиланде от высоких счетов ЖКХ

Зимовка в теплой Юго-Восточной Азии набирает популярность среди старшего поколения, желающего избежать холодов, укрепить здоровье и сменить обстановку без существенных финансовых трат. При этом Азия предлагает идеальные условия для длительного проживания: доступная аренда, комфортный климат, обилие свежих продуктов и безопасность. И самое главное - возможность сбежать за границу от астрономически высоких счетов за коммунальные услуги. Тренд на «зимовку» в Юго-Восточной Азии (ЮВА) среди старшего поколения перестал быть экзотикой и превратился в осознанную стратегию.«Номер один» разбирался в новой тенденции на примере Владимира Кузнецова, военного пенсионера из Улан-Удэ, поделившегося своим опытом ежегодного перемещения на зимовку в Таиланд с целью обнуления высоких коммунальных платежей.Владимир Кузнецов получает повышенную пенсию, однако этих сумм уже давно не хватает для оплаты коммунальных услуг в его двухэтажном коттедже. Не особо помогает и пенсия его супруги, которая гораздо меньше, чем у него.- Мы живем в большом доме, и стоимость дров и электроэнергии, которые растут ежегодно, заставили задуматься, что я вообще тут делаю зимой? Почему на мои деньги, которые плачу за электрокотел, топ-менеджмент энергокомпаний покупает виллы и роскошные автомобили, а мои интересы никто не учитывает? — рассказывает Владимир. По его словам, никакого глобального потепления мы не наблюдаем, становится все холоднее, и в самые суровые месяцы он расходовал несколько машин дров, стоимость которых за последние два года удвоилась. Потом он перешел на электроотопление, и суммарные траты за отопление коттеджа в 200 «квадратов» достигли более 130 000 рублей за год.Несколько лет назад, после окончания пандемии COVID-19, пара совершила первое путешествие в Таиланд, где они познакомились с российскими пенсионерами, живущими там в зимний период. Этот опыт вдохновил их на идею зимовки в теплых краях. По расчетам, такой вариант позволяет не только избежать значительных коммунальных расходов, но и получить существенную экономию.В 2024 году подготовка к перелету началась заранее: супруги целенаправленно откладывали деньги с пенсии, покупая доллары, когда курс был более выгоден. В 2024 году они впервые приобрели по акции авиабилеты «Иркутск – Бангкок» туда-обратно, которые обошлись им всего в 60 000 рублей на двоих. Отправившись в ноябре 2024 года, они пробыли в Таиланде до апреля 2025.- В том сезоне я даже не закупал дрова и уголь, — с облегчением делится Владимир. — Полностью отказался от электроотопления, которым пользовался последние годы. Представьте, как я был рад от понимания того, что энергетики в зимние месяцы больше не получат от нас ни копейки. Владимир отключил отопление, слил воду из системы и бойлера, полностью обесточив дом. Ощутив это непередаваемое, очень теплое чувство, когда дом потребляет ноль электроэнергии, тогда как раньше до 50 000 рублей в январе уходило только на отопление.Таиланд, с его температурой воздуха в +28–32°C, стал настоящим спасением для этой семьи. Главный секрет экономии — самостоятельная аренда жилья. Туристические агентства часто предлагают отели, которые стоят дороже и менее удобны для длительного проживания. Гораздо выгоднее снять студию с кухней, стиральной машиной в спокойном районе, расположенном рядом с рынком.Бурятские зимовщики рассказали, что, несмотря на популярность раскрученных курортов Пхукет, Паттайя и Самуи, из-за роста туристического потока цены там после пандемии значительно выросли. И Владимир Кузнецов с супругой выбрали более бюджетный вариант — тихую и не особо популярную у российских туристов провинцию Районг, расположенную недалеко от Паттайи. Здесь стоимость аренды студии оказалась в три раза ниже, чем на других популярных курортах.Благодаря знакомству с туроператором, имеющим опыт поездок в этот регион, пара заключила долгосрочный контракт на аренду жилья (шесть месяцев) с уникальной скидкой. Итого аренда студии на втором этаже недалеко от моря обошлась им всего в 10 000 рублей в месяц на двоих, включая оплату электроэнергии и других коммунальных услуг.Таким образом, суммарные расходы на авиабилеты и аренду жилья оказались сопоставимы с их ежемесячными коммунальными платежами в Бурятии. Остальные траты были минимальны: еда в Таиланде стоит дешевле, чем в Улан-Удэ. Владимир и его супруга покупали продукты на рынке или в недорогих супермаркетах и готовили сами.- Огурцы и помидоры на рынке стоят около 80 рублей за килограмм, что в несколько раз дешевле, чем у нас, — отметил пенсионер. Вместе с овощами и фруктами они употребляли и мясо, цены на которое были примерно такими же, как и в России, за исключением курятины, стоившей около 170 рублей. Благодаря такому подходу за полгода семья значительно сэкономила на питании.Однако дело не только в деньгах. Зимой сибиряки зачастую испытывают дефицит витаминов (из-за невозможности покупать дорогие овощи и фрукты), обостряются хронические заболевания. Юго-Восточная Азия предлагает природную физиотерапию. Это тепло без изнуряющей жары. В разгар «нашего» января в Таиланде стоит комфортная погода, которая позволяет много гулять, двигаться и не сидеть взаперти. Поездки на море, прогулки по набережной помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Местные рынки ломятся от недорогих фруктов (мангостины, драгонфрут, рамбутаны, манго), свежей рыбы и морепродуктов. Качество питания резко улучшается.Стоит отметить, что пара не оформляла долгосрочные визы. Таиланд ввел для россиян 60-дневный безвизовый режим с лета 2024 года, который действует на постоянной основе, позволяя находиться в стране до двух месяцев с возможностью продления еще на 30 дней. Чтобы обойти этот лимит, супругам дважды пришлось совершить краткосрочные поездки в Камбоджу и возврат обратно через несколько дней, что позволяет считать 60-дневный срок пребывания заново (схема визаран). Заодно посетив знаменитый храм Ангкор-Ват, а во вторую поездку они из Пномпеня съездили на автобусе во вьетнамский Сайгон.Несмотря на накопления, пенсионеры все же использовали поступающие на их банковские карты пенсии для обмена на баты в банкомате.В конце 2025 года семья Кузнецовых вновь отправилась в Таиланд - до апреля 2026 года. Единственным минусом, по их признанию, является скука.- В Таиланде реально нечем заняться, когда хочется чего-то большего, чем пляж. Говорят, отдых не может надоесть… Нет, он надоедает. Мы, советские люди, не привыкли сидеть без дела, нам все время нужно работать, - отмечает пенсионер. И говорит, что он патриот родного края, любит Бурятию и мечтает о теплых днях, когда сможет вернуться к своим теплицам и садовому участку. А ночные клубы Таиланда, развлечения, экскурсии, активный отдых, аренда автомобилей — все это требует дополнительных средств, которые, как оказалось, могли бы нанести ущерб их экономному бюджету.- Да и возраст не позволяет нам ударяться во все тяжкие, повеселились в свое время, - с улыбкой говорят зимовщики.Пенсионеры подчеркивают, что поездка позволила им поправить здоровье после длительных зим, ушла холодовая аллергия, улучшилось самочувствие. Учитывая холодный климат и плохой воздух Улан-Удэ, зимовка в Таиланде оказывается несравненно выгоднее и по деньгам, и по такому фактору, как здоровье. Которое, что называется, не купишь. Но сохранить его можно, убеждены пенсионеры.В целом для активных людей, работающих на удаленке и находящих время для хобби, чтения, изучения искусств или удаленной работы, вариант зимовки также может быть привлекательным. Даже простое перемещение в более теплый климат позволяет существенно сэкономить на отоплении. А для тех, кто сдает собственные квартиры или дома в долгосрочную аренду, доходы от нее могут полностью покрыть расходы на проживание в более комфортном климате.Сами пенсионеры с осторожностью рекомендуют повторять их опыт, подчеркивая индивидуальность каждого случая. Главное, что зимовщики должны иметь хорошее здоровье, поскольку даже по страховке лечиться в Таиланде очень дорого.- Не для всех это экономически подъемно и не всегда получается сэкономить или резко снизить траты, как ранее планировалось. Возникали и непредвиденные расходы. Иногда само путешествие из-за колебаний курса может обойтись куда дороже, чем предполагалось, — говорят они. В то же время стоимость зимовки в Таиланде остается достаточно стабильной, а тайский бат — одной из самых устойчивых валют. Внутренние цены в стране на многие товары и услуги практически не менялись на протяжении последнего десятилетия.Зимовка в Юго-Восточной Азии для старшего поколения — это не просто туризм. Тепло, доступная еда, солнце и безопасность создают идеальную формулу для того, чтобы переждать холодные месяцы с комфортом и пользой.В то время как молодые продолжают работать в городах, их родители открыли для себя секрет вечной осени: садиться в самолет, когда на родине начинается зима, и возвращаться, когда приходит настоящая весна. Экономия на коммуналке становится приятным бонусом к главному — здоровью и новым впечатлениям.