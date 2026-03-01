Общество 01.03.2026 в 14:02

Госавтоинспекция устраивает масштабные рейды на дорогах Улан-Удэ

Полицейские проверяют водителей и напоминают пешеходам о безопасности в связи с потеплением
Текст: Станислав Сергеев
Госавтоинспекция устраивает масштабные рейды на дорогах Улан-Удэ
Сотрудники Госавтоинспекции Бурятии проводят комплексные рейдовые мероприятия на магистральных улицах Улан-Удэ. Полицейские наряды массово проверяют водителей транспортных средств и проводят профилактические беседы с пешеходами.

В связи с наступлением потепления автолюбителям напоминают о важности выбора безопасного скоростного режима. Пешим участникам дорожного движения рассказывают о мерах личной безопасности и необходимости использовать светоотражающие элементы на одежде, которые делают пешеходов заметнее на дороге в темное время суток.

Целевые рейды по предупреждению ДТП и повышению культуры дорожной безопасности проводятся в столице республики на регулярной основе. Кроме того, сотрудники Управления ГИБДД и отдельной специализированной роты ДПС выезжают в районы Бурятии. Только на минувшей неделе профилактические мероприятия прошли в Заиграевском, Иволгинском и Кяхтинском районах.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к внимательности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Информацию о злостных нарушителях можно сообщить в дежурную часть полиции, по единому номеру «112» или через чат-боты по приему анонимных сообщений.

ГАИ

