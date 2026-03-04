Общество 04.03.2026 в 15:29
В Чите решили поменять неблагозвучное название аэропорта
В тройке лидеров оказалась фамилия летчика Степанишина
Текст: Иван Иванов
В Чите продолжается обсуждение вопроса о присвоении нового имени местному аэропорту. На сегодняшней повестке — выбор названия, которое должно стать достойным и символичным для города. В тройке лидеров по итогам голосования оказались несколько кандидатур, среди которых особенно выделяется имя легендарного летчика Егора Степанишина, сообщает «Чита.ру».
Инициатива переименовать аэропорт Кадала возникла после активного обсуждения общественности и историков. В списке претендентов на новое название присутствовали многие известные личности: герои Великой Отечественной войны, космонавты, ученые и общественные деятели. Однако, по мнению некоторых экспертов и жителей, в список не стоит включать ныне живущих или недавних героев, чтобы сохранить историчность и уважение к памяти.
Летчик Егор Степанишин — единственный из претендентов, кто получил поддержку большинства голосов — 337 из 1210, что составляет примерно 28%. Посмертно удостоенный звания Героя России, он стал символом мужества и героизма. Его имя связано с героическими подвигами в годы службы, что делает его достойным кандидатом на переименование аэропорта.
Также в числе претендентов были снайпер Семен Номоконов и первопроходец Петро Бекетов — оба оставили заметный след в истории региона и страны, однако их кандидатуры уступили популярности Степанишина.
Обсуждение вопроса продолжается, и окончательное решение должно быть принято в ближайшее время. За инициативу о переименовании проголосовало большинство горожан и общественных организаций, надеясь, что новое имя заменит неблагозвучную «Кадалу». Напоминающее мрачное ссыльное прошлое Забайкалья с ее кандалами.
